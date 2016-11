Huawei Mate 9: Letzte Gerüchte vor dem Launch Event

teltarif.de berichtet am Donnerstag live vom Launch-Event des Huawei Mate 9, das in München stattfindet. Wir haben alle Hinweise zu den Spezifikationen des Phablets zusammengetragen.

Das Huawei Mate 9 wird am Donnerstag vorgestellt Für den kommenden Donnerstag, 3. November, hat Huawei zu einem Presse-Event nach München eingeladen, bei dem teltarif.de vor Ort sein wird. Dabei besteht kein Zweifel, dass der chinesische Hersteller das Mate 9 als neues Smartphone-Flaggschiff vorstellen wird. Das neue Phablet wird unter anderem auch als Alternative zum Samsung Galaxy Note 7 gehandelt, dessen Markteinführung vor einigen Wochen endgültig abgesagt wurde.

Das Huawei Mate 9 kommt erstaunlich früh, denn das Mate 8 wurde Ende vergangenen Jahres zunächst nur für den asiatischen Markt präsentiert. Der internationale Launch erfolgte erst Anfang Januar auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Dabei zeichnet sich das Handy mit 6 Zoll großem Touchscreen neben guter Verarbeitung unter anderem auch dadurch aus, dass sich auch im hierzulande verkauften Modell gleich zwei SIM-Karten parallel betreiben lassen.

Pro-Modell offenbar doch unwahrscheinlich

Zur Ausstattung des Huawei Mate 9 gab es in den vergangenen Wochen viele Spekulationen. So machte unter anderem ein Gerücht die Runde, dass es zusätzlich zur herkömmlichen Geräte-Variante auch eine Pro-Version gibt, die nur in Asien und Amerika auf den Markt kommt und zu Preisen von bis zu 1200 Euro verkauft werden soll. Insider winken inzwischen ab und berichten, aus Zulieferkreisen gäbe es keinerlei Hinweise darauf, dass es ein Huawei Mate 9 Pro tatsächlich geben wird.

Als sicher gilt, dass das neue Huawei-Flaggschiff den neuen Kirin-960-Prozessor bekommen wird. Diesem stehen je nach Geräte-Version 4 bzw. 6 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Zudem soll das Phablet mit einer 20-Megapixel-Dual-Kamera von Leica ausgestattet sein. Dabei gab es Hinweise auf einen vierfachen optischen Zoom, der durch die Kombination der beiden Kameras realisiert wird.

Das Huawei Mate 9 wird laut Branchenberichten mit 64, 128 oder 256 GB Speicherplatz erhältlich sein. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nur das 64-GB-Modell in Europa angeboten wird. Auch das Huawei Mate 8 war hierzulande nur in der Version mit der geringsten Speicherkapazität zu bekommen. Zur Ausstattung gehören auch ein Iris-Scanner und ein Fingerabdruck-Sensor.

Neue Benutzeroberfläche mit App Drawer

Als Betriebssystem kommt Android 7.0 (Nougat) zum Einsatz. Zudem wird über die neue Benutzeroberfläche EMUI 5.0 berichtet, die auch wieder einen App Drawer mit sich bringt. Das neue Flaggschiff wird einen USB-C-Anschluss bekommen. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 4000 mAh. Das Display hat eine Diagonale von 5,9 Zoll und bietet eine Auflösung von 2560 mal 1440 Pixel. Der Verkaufspreis könnte höher als beim Mate 8 ausfallen, das zum Start für rund 600 Euro angeboten wurde.

teltarif.de wird am Donnerstag live vom Huawei-Event in München berichten. Spätestens dann werden wir alle Fakten wohl zum letzten Smartphone-Spitzenmodell erfahren, das in diesem Jahr auf den Markt kommt.