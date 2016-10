Huawei Mate 9: Pro-Modell mit 1200 Euro teuer wie nie?

Huawei Mate 9 mit geradem Display

Weitere Bilder mit Klick Nächste Woche ist es soweit: Huawei wird am 3. November in München das Huawei Mate 9 offiziell vorstellen. Erste Angaben zur möglichen Ausstattung des kommenden Riesen-Smartphones gab es bereits, nun hat Evan Blass über Twitter sogar erste Pressebilder in Umlauf gebracht. Und das ist nicht alles: Blass will auch den Preis erfahren haben, der weitaus höher ausfallen soll als bisher von Huawei gewohnt.

Sollten die aktuellen Bilder echt sein, bestätigen sie zwei Versionen des Huawei Mate 9. Denn neben dem "normalen" Modell soll es auch eine Pro-Variante mit gebogenem Display geben - ähnlich dem des Samsung Galaxy S7 Edge. Beide Modelle sollen eine Display-Diagonale von 5,9 Zoll haben. Das Huawei Mate 9 Pro wird für 1300 US-Dollar auf den Markt kommen, so Blass über Twitter. Umgerechnet wären das knapp 1200 Euro. Während das Mate 9 1080 mal 1920 Pixel und somit in Full-HD auflöst, soll das Mate 9 Pro eine QHD-Auflösung mit 1440 mal 2560 Pixel bieten. Das Pro-Modell wäre somit das erste Smartphone der Chinesen mit einer solch hohen Auflösung. Der Grund für diesen Schritt: Huawei will offenbar auf den VR-Zug aufspringen und benötigt dafür ein Smartphone mit einer höheren Auflösung als Full-HD.

Mate 9 mit Leica-Kamera und Android Nougat

Das Pro-Modell soll sich aber noch in einem weiteren Aspekt von dem "normalen" Huawei Mate 9 unterscheiden: Laut Evan Blass bringt das kommende Smartphone Android 7 alias Nougat mit exklusiven Features mit. Zudem soll es einen 4-fach optischen Zoom bieten, der beim Mate 9 fehlt. Ob diese Version des Smartphones aber in Deutschland zu haben sein wird, ist noch unklar.

Die übrigen, bereits bekannten Features sind den Berichten zufolge hingegen bei beiden Versionen vorhanden: So werden beide Smartphones von Huawei neuem Prozessor Kirin 960 angetrieben, über den wir bereits berichtet haben. Der Chip soll von 4 GB RAM sowie wahlweise 64 bis 256 GB internem Speicher begleitet werden. Ebenso scheint die Dual-Kamera von Leica bestätigt, die auf den Bildern deutlich zu erkennen ist. Im Vergleich zu der Version, die Huawei beim P9 verwendet, sollen die Features der Kamera nochmals verbessert worden sein. Details dazu gibt es bislang aber noch nicht.

Nächste Woche Donnerstag wird sich zeigen, ob sich die Gerüchte um das Huawei Mate 9 und das Pro-Modell bestätigen werden. Wir sind beim Huawei-Event in München dabei und werden zeitnah berichten.