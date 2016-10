Huawei Mate 9: Galaxy-Note-7-Alternative kommt Anfang November

Details zum Huawei Mate 9 Seit Monaten gibt es Hinweise auf einen Nachfolger des Huawei Mate 8. Jetzt deutet sich die offizielle Vorstellung des Huawei Mate 9 Anfang November an. Der chinesische Hersteller hat zu einem Presse-Event eingeladen. Dabei ist sich Evan Blass, der für seine Vorab-Informationen aus der Smartphone-Brance bekannt ist, sicher, dass die Veranstaltung zur Vorstellung des neuen Phablets genutzt wird.

Huawei Mate 9 Datenblatt

[ Gerücht ]

In einem Venturebeat-Bericht heißt es weiter, das Huawei Mate 9 komme möglicherweise gleich in zwei Versionen auf den Markt. Eines der beiden Modelle soll demnach ein am linken und rechten Rand abgerundetes Display bekommen. Allerdings sei es unklar, ob diese Version des Phablets auch in Europa auf den Markt kommt. Denkbar wäre, dass sich der Hersteller hierfür auf den heimischen Markt in Fernost beschränkt.

Ähnliche Einschränkungen gab es auch bei der internationalen Vermarktung des Huawei Mate 8, die später als der Verkauf in China startete. Zudem wurde das Gerät hierzulande beispielsweise zwar in einer Dual-SIM-Version, aber nur mit 32 GB internem Speicherplatz verkauft. In Asien ist das Gerät auch mit 64 bzw. 128 GB Speicherkapazität erhältlich.

Geräte-Version mit Curved Display geplant

Den aktuellen Leaks zufolge werden beide Versionen des Huawei Mate 9 mit einem 5,9 Zoll großen Touchscreen ausgestattet. Das Display wäre demnach geringfügig kleiner als beim Vorgänger. Das unter dem Codenamen Manhattan vorbereitete Modell mit klassischem Bildschirm soll erneut Full-HD-Auflösung bekommen, während die unter dem internen Namen Long Island geführte Variante mit Curved Display Quad-HD-Auflösung bekäme.

Auch zur übrigen Ausstattung des neuen Huawei-Flaggschiffs sind schon einige Details durchgesickert. So ist als Prozessor ein HiSilicon Kirin 960 vorgesehen - ein 64-Bit-Modell mit acht Kernen. Dazu soll das Huawei Mate 8 je nach Ausführung bis zu 6 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz für Anwendungen und Daten bekommen. Dazu wird über eine 20-Megapixel-Dual-Kamera spekuliert.

Keine Hinweise gibt es bislang zu den voraussichtlichen Verkaufspreisen für das neue Smartphone von Huawei. Das Huawei Mate 8 wird im Online-Handel derzeit zu Preisen ab etwa 470 Euro verkauft. In unserem Test zum Huawei Mate 8 erfahren Sie, welchen Eindruck das derzeit noch aktuelle Phablet des Herstellers hinterlassen hat.