Huawei zeigt erste Details des Mate 9 vorab

Huawei teasert neues Smartphone an Nur noch wenige Stunden trennen uns von der offiziellen Vorstellung des Huawei Mate 9. Der Hersteller hat für Donnerstagnachmittag um 14 Uhr zu einem Presse-Event nach München eingeladen, von dem auch teltarif.de live berichten wird. Dabei versteht es das Unternehmen gut, bereits im Vorfeld die Aufmerksamkeit auf das letzte große Smartphone-Spitzenmodell zu lenken, das in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Huawei Mate 9 Datenblatt

Gerücht

Auf Twitter hat Huawei unter dem Hashtag #aStepAheard, unter dem auch die Presse-Veranstaltung steht, erste Fotos veröffentlicht, die offenbar das künftige Phablet-Flaggschiff des Unternehmens zeigen. Dazu wird auch die Veranstaltung angeteasert, ohne näher auf den Inhalt der Fotos einzugehen.

Design erinnert an Huawei Mate 8

Das Design erinnert optisch an den Vorgänger, das Huawei Mate 8, das erst Anfang 2016 international auf den Markt gekommen ist, nachdem es in Asien schon Ende vergangenen Jahres verfügbar war. So hält Huawei beispielsweise am Fingerabdrucksensor unterhalb der Kamera fest. Das Mate 9 soll eine Dual-Kamera von Leica bekommen, die eine Auflösung von 20 Megapixel bietet.

Der Teaser zeigt zudem Seitenränder aus Metall. Zudem deutet es auf eine edle und wertige Verarbeitung hin, wie sie auch das Huawei Mate 8 schon mit sich bringt. Das neue Phablet, das mit einem 5,9 Zoll großen Touchscreen ausgestattet ist, wird zudem als Alternative zum Samsung Galaxy Note 7 gehandelt, das nicht mehr auf den Markt kommen soll.

Samsung-Umsteiger müssen ohne Stylus auskommen

Presse-Event am Donnerstag in München Sollten sich die bislang durchgesickerten Gerüchte bestätigen, so könnte das Huawei Mate 9 in der Tat eine Art Referenz unter den Android-Phablets werden, nachdem Samsung als härtester Mitbewerber erst im kommenden Jahr ein neues Smartphone mit extragroßem Display auf den Markt bringen will. Allerdings müssen die potenziellen Umsteiger von einem Samsung-Note auf einen Stylus verzichten, den es bei Huawei nicht gibt.

Spannend bleibt neben der endgültigen Ausstattung nicht zuletzt auch die Frage nach dem Verkaufspreis und dem Termin der Markteinführung. Hinweise zu den technischen Spezifikationen des Huawei Mate 9 haben wir in einer eigenen Meldung zusammengefasst.