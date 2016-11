Huawei Mate 9: Das neue Phablet-Flaggschiff in Bildern

Wir zeigen Ihnen das Huawei Mate 9 mit Dual-SIM und Android-Nougat-Software in Bildern. Dabei zeigen wir wesentliche Features des Phablets auf und ziehen ein Zwischenfazit nach den ersten Kurztests.

Huawei Mate 9 ausgepackt

Am Donnerstag hat Huawei in München sein neues Phablet Huawei Mate 9 vorgestellt. Ab Mitte November wird das Smartphone in Deutschland erhältlich sein. Der Verkaufspreis soll ohne Vertrag bei 699 Euro liegen, wobei der Kurs vermutlich spätestens nach dem Weihnachtsgeschäft nachgibt.

Huawei Mate 9 Datenblatt

Hands-On

Neuvorstellung

Gerücht

Dennoch stellt sich schon heute die Frage: Lohnt sich die Investition, zumal Huawei mittlerweile in ähnlichen Preiskategorien angekommen ist wie beispielsweise Apple und Samsung. Was bietet das Huawei Mate 9 und wie sehen die ersten Gehversuche mit dem Boliden aus?

Das neue Android-Nougat-Smartphone mit extragroßem Display ist in der Redaktion angekommen. Wir zeigen Ihnen den Boliden in Bildern. Weiter geht es jeweils mit einem Klick auf das Bild.