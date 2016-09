HTC Desire 10 lifestyle: LTE-Smartphone der Mittelklasse

HTC stellt neues Mittelklasse-Smartphone vor Mit dem Desire 10 lifestyle bringt HTC im November ein neues Smartphone der unteren Mittelklasse auf dem Markt. Wir gehen auf die technischen Daten ein:

In dem Gerät hat der Hersteller den Quadcore-Prozessor Qualcomm Snapdragon 400 mit einer Taktung von 1,6 GHz je Kern verbaut. Je nach Ausstattungsvariante ist ein 2 bzw. 3 GB großer Arbeitsspeicher integriert. Das 5,5-Zoll-Display verfügt über eine HD-Auflösung. Als Festspeicher kommen 16 GB in der kleinen Ausführung und 32 GB interner Speicher in der großen Variante zum Einsatz. Der Speicher kann per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden. Auf dem Gerät ist Android 6 Marshmallow mit der HTC-Sense-Oberfläche vorinstalliert. Der Hersteller verspricht zudem größtenteils auf Bloatware zu verzichten.

Kamera, Akku und Sound

Beim Desire 10 lifestyle setzt HTC auf eine Hauptkamera mit 13 Megapixel. Für Selfieaufnahmen kommt eine 5-Megapixel-Frontcam zum Einsatz. Zudem sollen sich mit der Vorderkamera auch Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p-Auflösung aufzeichnen lassen. Die Energie bezieht das Gerät von einem 2700-mAh-Akku. Besonders auszeichnen soll sich das Desire 10 lifestyle durch den integrierten HTC-BoomSound-Lautsprecher, der einen satten Sound verspricht.

LTE und WLAN



Verfügbarkeit und Preis

Doch wie sieht es mit der Konnektivität aus? Nutzer können sich per LTE (700/800/850/900/1800/2100/2600 MHz) mit bis zu 150 MBit/s ins mobile Datennetz einklinken. Über WLAN (802.11 b/g/n) ist die Verbindung zum Internet übers heimische Netzwerk möglich.

Das HTC 10 lifestyle soll im November auf den Markt kommen. Als UVP sieht der Hersteller 299 Euro vor. Die Preisangabe bezieht sich auf die größere Ausstattungsvariante mit 32 GB Speicher und 3 GB RAM, wie uns die Pressestelle auf Anfrage mitteilte.