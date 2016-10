Honor vMall-Shop: Cashback für altes Handy, Tablet & Zubehör Honor weitet das Angebot seines vMall-Stores aus und gibt seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, ihr neues Smartphone oder Tablet auf Raten zu kaufen und auf Wunsch eine Handyversicherung abzuschließen. Zudem nimmt Honor im Zuge einer Trade-In-Aktion alte Handys, Tablets und Zubehör-Artikel entgegen. Dabei kooperiert der Hersteller mit dem Unternehmen Teqcycle.

Die Trade-In-Aktion gilt ab sofort und ist noch bis einschließlich 4. November geschaltet. In dieser Zeit können Kunden ihre alten Handys einsenden und erhalten deren Zeitwert. Über eine spezielle Webseite geben sie dafür den Namen des Gerätes oder alternativ dessen IMEI-Nummer ein und beantworten einige Fragen zum Zustand des Produktes. Abgefragt wird unter anderem, ob das Handy noch voll funktionstüchtig ist oder Schäden beispielsweise durch Wasser oder Stürze vorweist. Auch nach Gebrauchsspuren wird gefragt. Am Ende erhält der Kunde ein unverbindliches, vorläufiges Angebot auf Basis seiner Angaben. Je nach Zustand des Gerätes kann sich die endgültige Summe nach einer Begutachtung durch Teqcycle nachträglich ändern.

Zusätzlich zum Zeitwert innerhalb der Trade-In-Aktion können Teilnehmer weitere Boni erhalten, wenn sie:

zu den ersten 2000 Einsendern gehören

ein Samsung A5 (A510 oder A500), ein iPhone 5 oder ein LG G3 (G3 Stylus, G3 Dual-LTE, G3 LTE-A, G3 S und G3 S Dual) einreichen

Gehören Kunden zu einer dieser Kategorien, erhalten sie jeweils einen 20 Euro Gutschein für den vMall-Shop. Im besten Fall gibt es also einen 40-Euro-Gutschein zur Eintauschprämie dazu. Pro Teilnehmer können maximal drei Geräte in Zahlung gegeben werden.

Handyversicherung direkt beim Kauf abschließen

Honor bietet seinen vMall-Kunden künftig eine neue Option an: Kaufen sie ein Smartphone über den hauseigenen Shop, können sie ihr neues Handy auf Wunsch direkt vor etwaigen Schäden absichern. Die Kosten für die Smartphone-Versicherung variiert und ist abhängig von der Laufzeit der Versicherung sowie vom Neuwert des versicherten Gerätes. Honor realisiert das Angebot in Zusammenarbeit mit Simplesurance, einem Partner der Allianz-Versicherung. Beim Kauf des Honor 8 kostet die Option Simplesurance PLUS beispielsweise 49,95 Euro für 12 Monate und deckt abgesehen von Wasserschäden alle möglichen Schadensfälle sowie Diebstahl ab.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit der Null-Prozent-Finanzierung für Käufe, die über den vMall-Shop getätigt werden. PayPal-Kunden können so ihr neues Smartphone ab sofort in zwölf gleichen Monatsraten finanzieren, ohne dass teure Zusatzkosten in Form von Zinsen anfallen. Das Ratenzahlungsmodell bietet PayPal seit Mitte des Jahres in Deutschland an.