Honor 6X bietet Dual-Kamera und Fingerabdrucksensor

Unter der Marke Honor wurde in China das Mittelklasse-Smartphone 6X vorgestellt. Ende Oktober soll das Modell im heimischen Handel erhältlich sein.

Honor 6X mit Dual-Kamera Honor, die Marke unter dem Dach von Huawei, hat in China ein neues Android-Smartphone im Mittelklasse-Segment vorgestellt. Das Honor 6X soll ab dem 25. Oktober auf dem chinesischen Markt erhältlich sein. Zur Einführung in den deutschen Handel gibt es derzeit noch keine Hinweise. Das neue Modell tritt die Nachfolge des Honor 5X an,welches in unserem kurzen Test bereits einen positiven Eindruck hinterlassen hat.

Das Honor 6X wird mit dem Betriebs­system Android 6 (Marshmallow) ausgeliefert, über das der Hersteller seine Benutzer­oberfläche EMUI 4.1 gelegt hat. Das Modell besitzt ein IPS-Display mit einer Diagonale von 5,5 Zoll, das eine Auflösung von 1 080 mal 1 920 Pixel (Full-HD) hat. Für die Leistung sorgt der Octa-Core-Prozessor Kirin 655. Hier sind vier Rechenkerne auf 2,1 GHz sowie die weiteren vier auf 1,7 GHz getaktet. Das 6X soll es in den Varianten mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicher geben oder mit 4 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher.

Weitere Features: Dual-Kamera und Fingerabdrucksensor

Als Highlight kann beim 6X die Dual-Kamera angesehen werden. Laut Honor bietet die Hauptkamera ein 12-Megapixel-Objektiv sowie ein weiteres 2-Megapixel-Objektiv. Der Effekt der unterschiedlichen Objektive auf die Fotoaufnahmen muss zunächst getestet werden, die Dual-Kamera soll jedoch für Tiefenschärfe sorgen. Direkt unter der Kamera befindet sich ein Fingerabdruck­sensor für das Entsperren des Mobil­telefons. Selfies können mit der 8-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite aufgenommen werden. Der verbaute Akku soll eine Schnelllade-Funktion unterstützen und eine Kapazität von mindestens 3270 mAh besitzen. Über den Speicherkarten-Slot kann das Honor 6X als Dual-SIM-Smartphone umgerüstet werden, indem eine weitere Nano-SIM-Karte eingesetzt wird. Der Nutzer muss sich somit entscheiden, ob er die Dual-SIM-Funktion oder einen microSD-Slot für die Speicher­erweiterung nutzen möchte. LTE, WiFi 802.11 b/g/n und Bluetooth 4.1 sollen ebenfalls mit an Bord sein.



Wie bereits der Vorgänger kommt das Honor 6X im Unibody-Design und soll in den Farben Silber, Grau, Blau sowie Rosé-Gold erhältlich sein. Es bringt 162 Gramm auf die Waage und misst 150,9 mal 72,6 mal 8,2 Millimeter. Die Preise liegen umgerechnet bei etwa 135 Euro für das 3-GB-RAM-Modell sowie 175 Euro für die größere Speicher­version.

