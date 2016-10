HoloLens: Microsoft-Datenbrille kommt nach Deutschland

Entwickler und Firmen können HoloLens auch in Deutschland ordern Während Microsoft in den USA und Kanada bereits am 31. März erste Holo-Lens-Datenbrillen an Entwickler ausgeliefert hatte, startet der IT-Konzern nun auch mit dem Vertrieb in Deutschland. Interessenten können sich die Mixed-Reality-Brille in der Entwickler-Ausgabe für knapp 3300 Euro vorbestellen.

Noch vor dem Keynote-Event am 26. Oktober erweitert der IT-Konzern das Vertriebsgebiet der HoloLens um weitere Länder, darunter auch Deutschland. Im Online-Store des Unternehmens können interessierte Entwickler die Brille für 3299 Euro ordern. Laut Konzernangaben soll die Auslieferung im November erfolgen. Im Store findet sich übrigens noch eine kommerzielle Variante für 5489 Euro, die sich an Unternehmens­kunden richtet.

Diese Hard- und Software kommt bei der HoloLens zum Einsatz

Im Unterschied zu vielen auf dem Markt erhältlichen Brillen verfügt das Produkt von Microsoft bereits über die nötige Hardware und muss etwa nicht mit einem PC oder Smartphone gekoppelt werden. Stattdessen hat Microsoft eine von Intel entwickelte Prozessoreinheit verbaut, die speziell auf holographischer Szenarien abgestimmt ist. Diese kann auf 2 GB Arbeitsspeicher zugreifen. Auf dem Gerät läuft eine abgewandelte Fassung von Windows 10, die derzeit nur in englischer Sprache verfügbar ist. Aufgrund des Univeral-App-Supports lassen sich auf der HoloLens auch vom Desktop-PC bzw. Smartphone bekannte Anwendungen installieren. Diese finden auf einem 64 GB großen internen Speicher Platz.

So funktioniert die HoloLens

Nutzer setzen die Datenbrille auf und können sich holographische Darstellungen in der Echtwelt einblenden lassen. Denkbar ist etwa die Einblendung eines Skype-Video-Fensters, welches sich mit dem Nutzer mitbewegt. In puncto Forschung und Entwicklung soll sich die Datenbrille etwa zur Betrachtung von 3D-Konstruktionen eignen. Für die Darstellung der Hologramme sind zwei HD-Licht-Generatoren verantwortlich.

In einer weiteren Meldung hatten wir über die Microsoft-Veranstaltung berichtet, die der IT-Konzern am 26. Oktober in New York abhalten wird. Es wird unter anderem das Surface Pro 5 und ein Nachfolger des Surface Books erwartet.