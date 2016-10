Vergleich: Google Pixel (XL) & Nexus 5X/6P

Was unterscheidet das Google Pixel (XL) vom Nexus 5X und Nexus 6P? Wir haben den Vergleich gemacht und sagen, ob sich ein Umstieg lohnt.

Das Nexus 6P sieht nicht nur schick aus, sondern kann auch viel, und das zu einem vergleichsweise niedrigen Preis. Vor Kurzem hat Google mit dem Pixel und Pixel XL die diesjährigen Smartphones aus eigenem Hause vorgestellt. Zum ersten Mal sind die Handys auch tatsächlich "aus eigenem Hause". Das heißt, dass auch die Hardware von Google festgelegt bzw. designt wurde, während bei den Nexus-Geräten immer auch Dritthersteller mit dafür verantwortlich waren. Die Software stammt weiterhin ausschließlich von Google selbst, aus einem puren Android wird aber ein exklusiver Launcher mit Assistant-Support.

Google Pixel (XL) im Vergleich zum Nexus 5X und 6P



Das Nexus 5X bietet kein schickes Gehäuse aus Metall, sondern lediglich einfaches Plastik.

Während das Nexus 5X zusammen mit LG und das Nexus 6P zusammen mit Huawei entwickelt und auf den Markt gebracht wurden, sind die Pixel-Smartphones also offiziell komplett von Google. Hersteller im Hintergrund ist allerdings bekanntermaßen HTC. Trotz des neuen Weges bleibt sich Google zumindest bei der Bildschirmdiagonale treu: Statt 5,2 hat die kleinere Variante nun 5 Zoll und statt 5,7 die größere nun 5,5 Zoll. Ein nur unwesentlicher Unterschied. Die Maße reduzieren sich erwartungsgemäß um einige Millimeter. Auch in Sachen Auflösung ändert sich nichts: Weiterhin findet man ein Full-HD- und QHD-Display verbaut. Schade finden wir bei allen vier Modellen, dass die Displayränder im Vergleich zur Konkurrenz in Form des Galaxy S7 doch recht breit wirken.

Die Ähnlichkeiten ziehen sich weiter durch die Vergleichstabelle unten: Auch die Akkus haben mit 2770 mAh und 3450 mAh in den jeweiligen Modellen exakt gleiche Kapazität. Bluetooth und WLAN entsprechen sich ebenfalls, die neuen Pixels unterstützten LTE allerdings jetzt mit bis zu 600 MBit/s. Freunde der kleineren Displaydiagonale können sich jetzt außerdem über eine Pixel-Version mit 128 GB freuen, das Nexus 5X kam mit maximal 32 GB.