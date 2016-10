Google Pixel & Pixel XL: Bilder und Specs geleakt

Google Pixel, das neue Smartphone von Google Bereits gestern sind die offiziellen Spezifikationen und zahlreiche Bilder der beiden neuen Google-Pixel-Geräte an die Öffentlichkeit geraten. "Schuld" daran war wieder einmal ein Provider. Diesmal allerdings kein kanadischer: Bereits vor Kurzem hat ein Anbieter mit Namen Bell aus Übersee Bilder des Pixel und Pixel XL geleakt. Jetzt hat ein Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich (Carphone Warehouse via Androidcentral) aber definitiv den Vogel abgeschossen: So waren kurzfristig alle offiziellen Spezifikationen als auch einiges an Pressematerial zu sehen.

Spezifikationen des Pixel und Pixel XL

Das Pixel XL geht mit folgender Ausstattung an den Start:

5,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2560 mal 1440 und AMOLED

Gorilla Glass 4

3450 mAh Batterie



5-Zoll Display mit 1920 mal 1080 Pixeln Auflösung und AMOLED

Gorilla Glass 4

2770 mAh Batterie



12MP Hauptkamera mit 1,55-micron-Pixeln und f/2.0-Blende

8MP Selfie-Kamera

Fingerabdrucksensor auf der Rückseite

Snapdragon 821 SoC

4GB RAM

32 oder 128 GB Hauptspeicher



Teltarif berichtet live

Das "normale" Pixel entscheidet sich dahingehend folgendermaßen:Gemeinsam haben die beiden Taschenrechner folgende Features:Außerdem soll der Google Assistant, der zusammen mit Google Allo als Nachfolger von Google Now eingeführt wurde, tief ins System integriert sein. Zusätzlich wird auch ein microS-Slot erwähnt, dabei dürfte es sich aber wohl eher um einen Platzhalter halten, kamen die vorherigen Nexus-Geräte doch immer ohne Möglichkeit der Speichererweiterung auf den Markt. Als Software-Plattform wird Android 7.1 Nougat installiert sein.

Heute Abend um 17 Uhr findet nun die offizielle Enthüllung der beiden Smartphones statt. Neben den zwei Geräten wird Google vermutlich noch ein Tablet und aller Voraussicht auch den Google Assistant in Hardwareform für das Wohnzimmer präsentieren. Auch ein Preview für den vermuteten Chrome-OS- und Android-Nachfolger Andromeda liegt im Bereich des Möglichen.

Teltarif berichtet live von dem Neben-Event in Berlin, zu welchem Google die deutsche Presse eingeladen hat. Wir werden vermutlich bereits die Möglichkeit haben, uns die neue Hardware selbst anzuschauen. Bilder werden Sie dazu alsbald auf der Facebook-Seite von teltarif.de und natürlich auf teltarif.de selbst finden.