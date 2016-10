Google Pixel exklusiv bei der Telekom

Die neuen Pixel-Smartphones von Google sind ab sofort exklusiv bei der Telekom erhältlich. Sie werden zum Launch am 20. Oktober an die Kunden geliefert. Zu welchen Konditionen sie erhältlich sind, erfahren Sie hier.

Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland auf dem Google-Event in Berlin Anlässlich des Google-Events in Berlin haben Google und die Telekom ihre exklusive Partnerschaft für den Launch der Google Pixel Smartphones bekannt gegeben: Die Google-Pixel-Handys können von Telekom-Kunden ab sofort exklusiv vorbestellt werden. Sie werden den Kunden dann am 20. Oktober, dem offiziellen Launch-Tag, nach Hause geliefert. Besonderheiten der neuen Smartphones, etwa der unbegrenzte Fotospeicher in Google Fotos, können laut Telekom mit ihren Tarifen optimal genutzt werden: In den MagentaMobil-Tarifen ist die maximal verfügbare LTE-Geschwindigkeit immer inklusive.

Mit der Option DayFlat unlimited gibt es sogar flexibel nach Bedarf für 24 Stunden unbegrenztes Datenvolumen. Die Option kostet jeweils 4,95 Euro. Neben dem unbegrenzten Speicher für Google Fotos bietet die Pixel-Smartphones den neuen Google Assistant, der seinen Nutzer per Sprachsteuerung im Alltag unterstützt. Als weitere Ergänzung zum neuen Smartphone ist auch Daydream View, die Virtual Reality Brille von Google, bei der Telekom erhältlich.

Pixel ab 9,95 Euro

Das Google Pixel mit 32 GB Speicherplatz ist im MagentaMobil L ab 9,95 Euro erhältlich, der Gerätepreis ohne Tarif liegt bei 759,95 Euro. Die 128-GB-Variante gibt es mit dem MagentaMobil L ab 49,95 Euro, der Endgerätepreis ohne Vertrag beträgt 869,95 Euro. Wer es noch größer und hochauflösender mag, bekommt das Pixel XL mit 5,5-Zoll-Quad-HD-Screen mit 32 GB im MagentaMobil L ab 49,95 Euro, als Solo-Variante kostet es 899,95 Euro. Mit einem Speicher von 128 GB ist das gleiche Modell im MagentaMobil L ab 149,95 Euro und ohne Vertrag für 1009,95 Euro erhältlich. Beide Geräte sind in der Farbkombination Silber-anthrazit verfügbar.

Details zu den Tarifen

Mit 6 GB Highspeed-Datenvolumen bietet der Tarif MagentalMobil L gute Voraussetzungen für die umfassende Nutzung der neuen Funktionen der Pixel-Smartphones. Der Tarif ist mit monatlichen Kosten von 74,95 Euro (67,45 Euro mit Onlinerabatt für die 24 Monate Mindest­vertrags­laufzeit) durch den saftigen Hardwareaufschlag allerdings kein Schnäppchen. Weitere Optionen sind die Tarife MagentaMobil S und MagentaMobil M. MagentaMobil S bietet 1 GB und kostet mit Onlinerabatt 49,46 Euro, sonst 54,95 Euro. MagentaMobil M enthält 3 GB und kostet mit Onlinerabatt 58,45 Euro, anstonsten 64,95 Euro monatlich. In allen Tarifen ist die maximal verfügbare LTE-Geschwindigkeit bereits inklusive. Mit der neuen DayFlat unlimited können Kunden zum Aufpreis von 4,95 Euro pro 24 Stunden unbegrenzt im Internet surfen sowie Filme, Musik und Videos streamen, ohne das Inklusiv-Volumen ihres Tarifes zu verbrauchen. So lassen sich bei Bedarf auch von unterwegs große Datenmengen abrufen und versenden.

Die Telekom setzt auf starke Partnerschaften, um ihren Kunden ein breites Angebot an Diensten und neuen Produkten zu bieten. Die exklusive Kooperation mit Google ist Teil dieser Smartphone- und Partnering-Strategie. „Die besten Produkte verlangen nach dem besten Netz – und das gibt es nur bei der Telekom. Wir haben schon immer eine Vorreiterrolle bei der Einführung innovativer Smartphones übernommen.“, sagt Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland. „Mit Google haben wir einen Partner gewonnen, der zu den führenden Innovationstreibern der Branche gehört. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden Pixel als Erste in Deutschland nutzen können.“

In unserer Meldung von gestern Abend erfahren Sie mehr zu den neuen Pixel-Smartphones.