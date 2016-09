Neue Google-Smartphones mit Android 7.1

So könnte das Google Pixel aussehen. Leaks über die beiden neuen Android-Smartphones von Google gibt es mittlerweile sehr viele. So wissen wir, dass die Vorstellung wohl am 4. Oktober stattfinden wird und wir neben den beiden von HTC gefertigten Handys auch noch ein Tablet von Huawei erwarten dürfen. Der Name Nexus wird dabei wohl keine Verwendung mehr finden, Google setzt von nun an auf Pixel.

Jetzt wurde außerdem bekannt, dass das Pixel und Pixel XL wohl mit einer überarbeiteten Version von Android 7 Nougat auf den Markt kommen werden: Android 7.1. Der neue Leak verrät insgesamt nicht allzu viele neue Informationen: Dass beide Geräte mit einem Snapdragon 820 und 4 GB RAM kommen sollen, wussten wir bereits. Neu ist allerdings, dass es sich beim SoC um eine zweite, überarbeitete Version handeln soll. Was genau daran besser ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Interessanter ist da schon besagte Android-Version 7.1. Die intern Sailfish und Marlin genannten Smartphones werden also nicht nur mit einem eigenen Launcher daherkommen, sondern auch mit einer leicht aktualisierten Android-Version. Ob es sich dabei nur um kleinere Bugfixes handelt (wie beispielsweise bei Android 5.1) oder größere Änderungen enthalten sind, können wir nicht mit Sicherheit sagen, tippen aber ob der erst kürzlichen Veröffentlichung von Android Nougat auf ersteres.



Bislang firmiert unter dem Namen Pixel lediglich das Tablet Pixel C.

Auch die Aussage von Google, dass in Zukunft häufiger kleinere Updates für Android erscheinen sollen, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Android 7.1 wohl lediglich kleinere Fehler behebt und die eine oder andere Optimierung vornimmt.

Das Google für die beiden HTC-Geräte die Bezeichnung Pixel wählt, ist ebenfalls sehr interessant, war der Name doch bislang für Geräte reserviert, die von Google selbst designt wurden. HTC ist finanziell zum aktuellen Zeitpunkt alles andere als gut aufgestellt. Auf der anderen Seite stellt die Smartphoneschmiede unbestritten qualitativ hochwertige Geräte her. Google wiederum könnte nach Motorola wieder auf der Suche nach einem Hersteller sein, den man aufkaufen könnte, um Geräte aus eigenem Hause als Konkurrenz zum iPhone zu platzieren, so zumindest eine Theorie, die im Netz kursiert.