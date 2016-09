Fort- und Rückschritte: GBit-LTE, EU-Roaming und Breitbandausbau

Telekom und Huawei kooperieren beim schnellen LTE In dieser Podcast-Episode sprechen wir unter anderem über die Vectoring-Entscheidung, Gigabit-Geschwindigkeit bei LTE und das EU-Roaming ab 2017. Wer sich die neue Podcast-Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per RSS-Feed abonnieren.

Im der 25. Episode unseres Podcasts unterhalten wir uns über ein buntes Sammelsurium an Themen. Zunächst gehen wir auf die Digitale Agenda der Bundesregierung ein. Im Rahmen eines Events zogen die beteiligten Bundesminister eine Zwischenbilanz. Eine Kernaussage der Diskussion: Wir haben noch nicht alles geschafft, aber wir sind auf einem guten Weg. Weiterhin haben wir Hintergründe zu dem Telekom-Street-Gigs-Event in Berlin im Programm: Das Konzert wurde neben herkömmlichem Livestreaming auch in Form einer 360-Grad-Übertragung gestreamt. Welche Technik dafür notwendig war, erklärt Thorsten im Podcast.

Apropos Telekom: Auch die Vectoring-Entscheidung kommt zur Sprache und wir geben einen Überblick über die angepeilte Roadmap und mögliche Ausgänge. In einem weiteren Vorort-Termin hat sich Thorsten einen Blick auf eine LTE-Demo mit einer Bandbreite von bis zu 1,2 GBit/s werfen können. Wie genau die Installation technisch funktionierte, kommt im Podcast zur Sprache. Abschließend gehen wir auf das Hin und Her in der EU bei der Abschaffung der Roamingaufschläge ab 2017 ein.

