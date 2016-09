Anbieter starten mit der Vermarktung des Messengers

Während FreeMessage bereits seit einigen Wochen zum Download in den App-Stores von Android und iOS zum Download bereitsteht, starten Web.de und GMX nun mit der Vermarktung des WhatsApp-Konkurrenten.

Interessenten können den Messenger aus dem Google Play Store bzw. Apple App-Store herunterladen. Nachdem sich der Anwender mit seiner Handynummer bei dem Dienst angemeldet hat, kann er per Sofort-Schreiben-Funktion auch mit Personen in Kontakt treten, welche die App noch nicht auf ihrem Smartphone installiert haben. Der Person wird die Nachricht dann per SMS zugestellt. Die üblichen Funktionalitäten, wie Gruppenchat oder der Austausch von Bildern, Videos und Emoticons, sind ebenfalls an Bord. Vor allem in puncto Datenschutz möchte der Messenger überzeugen und setzt auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Mitteilungen. Welche weiteren Features die App bietet, haben wir in der Ursprungsmeldung für Sie zusammengestellt: