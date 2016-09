Microsoft: Edge-Browser hält am längsten durch

Edge schneidet in Sachen geringer Akkuverbrauch besser ab als die direkten Mitbewerber Bei Windows 10 hat Microsoft den Internet-Explorer-Nachfolger Edge eingeführt. Während der Browser zum Launch des 10er-OS über kaum Funktionen verfügt, haben mit den letzten Aktualisierungen zahlreiche Neuerungen Einzug gehalten. Und auch in puncto sparsamer Umgang mit dem Akku scheint Microsofts Webbrowser auf dem richtigen Weg zu sein, wie ein aktueller Bericht nahelegt.

Geringer Akkuverbrauch: Edge auf Platz 1, Opera rangiert auf dem 2. Platz

Der Edge Browser hält laut Microsoft von allen getesteten Webzugangsprogrammen am längsten mit einer Akkuladung durch. Als Grund für das positive Resultat nennt der Konzern die zahlreichen Verbesserungen, die mit dem kürzlich erschienen Anniversary Update (Build 1607) Einzug gehalten haben. Doch wie viel länger hält Edge denn nun durch? Insgesamt 8 Stunden, 24 Minuten und 54 Sekunden kann der Nutzer mit Microsoft Edge durchgängig streamen, wie Microsoft im Rahmen einer Messung festgestellt hat. Auf Platz zwei des Rankings rangiert Opera Version 39 (7:08:58) und den dritten Platz belegt der Google Chrome Browser Version 53 (6:03:54). Mozillas Firefox (Version 47) hat bereits nach 5 Stunden, 11 Minuten und 34 Sekunden den Akku des Laptops leer gesaugt und bildet daher das Schlusslicht. Für den Test spielte Microsoft einen Netflix-Stream in Endlosschleife im jeweiligen Browser ab, wobei dieser beim Edge in 1080p lief, bei den anderen Browsern wurde hingegen 720p als Auflösung gewählt. Als Testgerät kam ein Surface Book zum Einsatz. Die Resultate können je nach Gerät abweichen, wie Microsoft in dem Video erklärt:

Was bringt der Vergleich?

Um das Resultat des Netflix-Tests zu untermauern, hat Microsoft ein weiteres Experiment unter nahezu identischen Testbedingungen durchgeführt, wobei dieses Mal Vimeo statt Netflix als Streaming-Dienst genutzt wurde. Auch hier schneidet der Edge Browser mit einer Laufzeit von 13 Stunden, 25 Minuten und 49 Sekunden leicht besser ab als etwa der direkte Mitbewerber Google Chrome, der es auf 12:08:28 bringt. Opera und Firefox sind mit unter 10 Stunden weit abge­schlagen.

Natürlich kann man sich fragen, ob ein solcher Vergleich sinnvoll ist und die Lebenswirklichkeit eines Nutzer abbildet. Letztlich dürfte das Ansehen eines Streams in Endlosschleife nur bei den wenigsten Nutzern Platz im Alltag finden. Allerdings gibt Microsoft zu bedenken, dass der Edge Browser auch unter Normalbedingungen den geringsten Energieverbrauch aufweisen soll. Interessant ist ein solcher Vergleich für Anwender in jedem Fall, die Browserhersteller dürften dadurch zur Optimierung ihrer Programme angespornt werden.