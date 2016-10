37,2 GB: So viele Daten überträgt jeder Breitbandanschluss pro Monat

Über deutsche Breitband-Anschlüsse werden so viele Daten übertragen wie noch nie: 13,8 Milliarden Gigabyte sollen es dieses Jahr werden.

In Deutschland werden pro Breitbandanschluss und Monat im Schnitt 37,2 GB übertragen. Zu diesem Schluss kommt eine Marktstudie von Dialog Consult im Auftrag des VATM. Demnach wird der gesamte im Festnetz übertragene Internettraffic in diesem Jahr bei 13,8 Milliarden Gigabyte liegen. Das sind 20 Prozent mehr als 2015.

Insgesamt weist der deutsche Breitbandmarkt Ende dieses Jahres voraussichtlich 31,2 Millionen Anschlüsse auf - und damit eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Zugelegt haben dabei vor allem die Kabelnetzbetreiber (500 000 Anschlüsse) und die Telekom direkt (400 000 Anschlüsse), während die Alternativanbieter bei ihren auf TAL-Basis geschalteten Anschlüssen Federn lassen mussten und 1,1 Millionen Anschlüsse auf ihrer eigenen Infrastruktur verloren. Ein Teil dieser Kunden konnte jedoch zumindest als Kundenbeziehung gehalten werden - die Kunden nutzen nun einen Bitstream-Anschluss, der technisch von der Telekom realisiert wird. Diese Anschlussform wird binnen Jahresfrist um 600 000 Anschlüsse zugelegt haben, so die Studie.

Alternativanbieter verlieren ihre direkten Kunden

Breitbandleitungen in Deutschland: Der Traffic steigt Von den 31,2 Millionen Breitbandanschlüssen werden 7,1 Millionen per Kabelnetz realisiert und 6,6 Millionen über die Leitungen der Alternativanbieter. Weitere 3,8 Millionen Anschlüsse werden von Alternativanbietern abgerechnet, technisch aber von der Telekom realisiert und weitere 13 Millionen Anschlüsse sind direkt bei der Telekom geschaltet. Echte Glasfaseranschlüsse, bei denen die Leitung mindestens bis ins Gebäude gelegt wurde, haben kaum Bedeutung: Hier gibt es gerade einmal 700 000 Anschlüsse bundesweit. Keine Bedeutung am Gesamtmarkt haben zudem Anschlussformen wie Powerline oder Satellit - sie kommen zusammengenommen auf 100 000 Anschlüsse.

Details zu den Glasfaseranschlüssen in Deutschland hatten wir bereits vor einigen Tagen veröffentlicht.