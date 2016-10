FullJoin bringt Digitalradio DAB+ auf Android-Smartphones

So sieht die Schlaufenantenne des FullJoin-DAB+-Dongles aus Bislang gibt es mit dem LG Stylus 2 erst ein Smartphone mit eingebautem digital-terrestrischen Radioempfang (DAB+), weitere Modelle sind noch nicht in Sicht. Aus China könnte unterdessen in Kürze eine interessante Nachrüstmöglichkeit kommen: Das Unternehmen FullJoin hat den "DAB + USB Digital Radio Receiver" vorgestellt. Es handelt sich um ein kleines Dongle mit Schlaufenantenne, das an den Micro USB-Eingang des Smartphones oder Tablets angeschlossen wird, dieses zum terrestrischen Digitalradio-Gerät aufrüstet und digitale Hörfunkprogramme in den Modi DAB und DAB+ empfängt. Das Dongle beherrscht auch den mobilen Fernsehstandard DMB, über den es jedoch in Deutschland keine Ausstrahlungen mehr gibt. Auch ein UKW-Empfangsteil ist vorhanden.

Gesteuert wird das Gerät mit der FullJoin "DAB Player"-App, die es kostenlos im Google Play-Store gibt. Nachdem die Applikation installiert und der Dongle angeschlossen wurde, führt die App einen Suchlauf durch und ordnet die gefundenen Programme in eine Senderliste. Parallel zum Radioempfang überträgt die App auch Slide Shows wie Logos oder Fotos und programmbegleitende Informationen per Text. Nutzer können Radiosendungen auch aufnehmen und später anhören.

Bislang nur auf Großhandelsplattformen zu erwerben

Screenshot der FullJoin "DAB Player"-App Für die App wird die Android-Version 4.2 oder höher benötigt. Das Dongle erinnert an den Tivizen-DAB+-Empfänger für Apple-Geräte. Bisher ist das FullJoin-Dongle nur auf chinesischen Großhandels-Plattformen wie Aliexpress zu erwerben, Reseller auf dem europäischen Markt haben wir für das Dongle noch nicht gefunden. Bislang fanden aber alle DAB+-Produkte von FullJoin den Weg nach Europa, etwa das Pocket-Radio GMYLE PPM001, das über Shops bei Amazon und ebay vertrieben wird und das wir hier bereits ausführlich vorgestellt haben. Nach dem Einkaufspreis zu urteilen dürfte der Verkaufspreis für den "DAB + USB Digital Radio Receiver" unter 50 Euro liegen. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis das Android-Dongle in den Verkauf nach Europa gelangt.

Vor kurzem haben wir eine andere Möglichkeit vorgestellt, Android-Geräte für das Digitalradio DAB+ aufzurüsten.