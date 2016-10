Congstar bietet 50 Euro bei Rufnummerübernahme

Beim Tarif congstar wie ich will gibt es aktuell mehr Geld für die Rufnummerübernahme und 20 Euro Startguthaben (Symbolfoto) Der Mobilfunk-Discounter congstar bietet aktuell im Postpaid-Tarif congstar wie ich will für Neukunden eine Gutschrift von 50 Euro bei Rufnummerübernahme zu congstar und zusätzlich ein Startguthaben in Höhe von 20 Euro an.

Startguthaben mit Bereitstellungspreis verrechnet

Das Angebot gilt dabei nicht nur bei einer Laufzeit von 24 Monaten, sondern auch bei der monatlich kündbaren Variante. Das Startguthaben wird jeweils mit dem einmaligen Bereitstellungspreis verrechnet. Dadurch ergibt sich für die Variante ohne Laufzeit ein effektiver Preis für die Bereitstellung von 10 Euro. Bei der entsprechenden Laufzeitvariante erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 10 Euro, wobei die Verrechnung des Startguthabens stets mit der ersten Rechnung erfolgt. Das Startguthaben-Angebot ist befristet bis 30. November 2016.

Rufnummerübernahme mit 50 Euro belohnt

Eine Rufnummerübernahme zu Congstar wird mit einer Gutschrift in Höhe von 50 Euro belohnt. Die Beantragung kann dabei bei einer regulären Rufnummerübernahme bis zu 120 Tage vor und 30 Tage nach Beendigung des alten Vertrages erfolgen. Alternativ ist auch eine sofortige Portierung möglich. Standardmäßig entstehen bei der Rufnummerübernahme Gebühren beim alten Anbieter. Diese liegen allerdings im Regelfall im Rahmen von etwa 25 bis 30 Euro, sodass dennoch ein effektiver finanzieller Vorteil bestehen bleibt. Das Angebot der Rufnummerübernahme besteht noch bis 31. Dezember 2016 und ist auch für den Smart-Tarif, den Allnet Flat-Tarif und den Allnet Flat Plus-Tarif gültig.

Was enthält der Tarif congstar wie ich will?

Der Tarif congstar wie ich will bietet Telefon- und SMS-Tarife in Höhe von 9 Cent pro Minute. Darüber hinaus können flexible Pakete angeschlossen werden, die eine bestimmte Anzahl an Einheiten in Form von Gesprächsminuten, SMS oder Megabyte inkludieren (100, 300 oder 500). Grundsätzlich entstehen ohne Abschluss eines oder mehrerer Pakete keine monatlichen Gebühren. Weitere Informationen zu den Tarifen von congstar haben wir an anderer Stelle für Sie zusammengestellt.