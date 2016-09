congstar: Allnet-Flat mit 2 & 4 GB günstiger buchen

Nutzer profitieren von monatlichem Rabatt Wer sich bislang für eine congstar-Allnet-Flat (2 GB) interessierte, aber die monatliche Grundgebühr in Höhe von 20 Euro zu hoch empfand, sollte die aktuelle Tarifaktion mit einem Blick würdigen. Durch einen Gutscheincode erhalten Nutzer einen monatlichen Rabatt in Höhe von vier Euro, der die Grundgebühr auf 16 Euro absenkt. Wir zeigen Ihnen, wie Neukunden von dem Preisvorteil profitieren:

Zusammen mit der Werbezeitschrift Einkaufaktuell hat congstar eine Aktion gestartet, die Lesern des Blatts einen Rabatt auf die Grundgebühr gewährt. In der Anzeige wird ein Gutscheincode angegeben, den Nutzern bei der Bestellung der Allnet Flat (2 GB, 24 Monate Laufzeit) oder Allnet Flat Plus (4 GB, 24 Monate Laufzeit) verwenden sollen. Konkret wird der Code EA213716 im letzten Bestellschritt eingegeben, dadurch reduziert sich die monatliche Grundgebühr bei dem Tarif Allnet Flat von 20 auf 16 Euro pro Monat.

2 GB Datenvolumen und Sprachflat für 16 Euro monatlich

Rabatt wird im letzten Bestellschritt angezeigt Im Gegenzug erhalten Nutzer eine Internetflat mit 2 GB Datenvolumen. Anwender surfen so mit bis zu 42 MBit/s im Netz der Telekom - LTE ist nicht an Bord. Anschließend wird der Anschluss auf 32 kBit/s reduziert. Eine Sprachflat für alle nationalen Netze ist ebenfalls inbegriffen. SMS werden separat mit 9 Cent je Einheit abgerechnet. Eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 10 Euro fällt beim Vertragsschluss an. Eine rechtzeitige Kündigung lohnt sich, da der gebührenfreie Datenturbo (2 statt 1 GB Daten mit bis zu 42 MBit/s) und die Grundgebührreduktion entfallen. Stattdessen werden dafür ab dem dritten Vertragsjahr monatlich fünf Euro zusätzlich fällig. Die Datenturbo-Option kann monatlich gekündigt werden. Die Kündigung des Vertrages sollte spätestens drei Monate vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit erfolgen, andernfalls verlängert sich dieser um ein weiteres Jahr.

Gutscheincode auch bei Buchung von Allnet Flat Plus nutzbar

Benötigten Anwender etwas mehr Datenvolumen, erhalten sie mit der Allnet Flat Plus eine Offerte auf der congstar-Webseite. Diese beinhaltet 4 GB Datenvolumen und schlägt regulär mit 30 Euro pro Monat zu Buche. Nach der Eingabe des Codes EA213716 reduziert sich die Grundgebühr von 30 auf 24 Euro monatlich. Nutzer surfen mit 4 GB Datenvolumen mit bis zu 42 MBit/s, anschließend wird der Anschluss auf 32 kBit/s gedrosselt. LTE ist nicht an Bord. Weiterhin ist ein nationale SMS- und Sprachflat enthalten. Eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 10 Euro fällt beim Vertragsschluss an. Auch bei der Allnet Flat Plus lohnt sich eine rechtzeitige Kündigung, die drei Monate vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit erfolgen sollte. Der einfache Grund: Der Datenturbo (4 statt 2 GB mit bis zu 42 MBit/s) kostet dann monatlich fünf Euro zusätzlich, sofern er nicht gekündigt wird. Weiterhin entfällt auch der Grundgebührrabatt und lässt die monatlichen Kosten von 26 auf 30 Euro steigen.