Vodafone stellt Bonusprogramm CallYa Toppings ein

CallYa Toppings nur noch bis Ende Oktober Vodafone stellt sein Bonusprogramm für Prepaidkunden, CallYa Toppings, ein. Das teilte der Düsseldorfer Mobilfunk-Netzbetreiber Kunden, die dieses Angebot in der Vergangenheit genutzt hatten, per SMS mit. Wie Caschys Blog berichtet, endet die Aktion zum 1. November. Drei Jahre lang war dieses Treueprogramm nutzbar, bei dem Nutzer für Guthaben-Aufladungen zusätzliche Features erhalten hatten. Anwender, die sich für das Bonusprogramm registriert hatten, konnten so zusätzliches Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang, Freiminuten für Telefonate oder kostenlose SMS-Mitteilungen bekommen. Je länger die Kunden an CallYa Toppings teilgenommen hatten, umso größer konnte der Bonus ausfallen.

Nicht von der Einstellung betroffen ist die Aktion, mit der Kunden jeden Monat 100 MB Extra-Datenvolumen für die Internet-Nutzung über GPRS und EDGE, UMTS und HSPA sowie LTE bekommen, wenn sie auf ihrem Smartphone die MeinVodafone-App nicht nur installiert haben, sondern mindestens einmal pro Abrechnungszeitraum auch aktiv nutzen. Dieses Angebot besteht für Vertrags- und Prepaidkunden gleichermaßen.

Keine Neuanmeldungen mehr für SmartPass

Auch den Ende 2013 gestarteten Bezahldienst SmartPass führt Vodafone nicht fort. Wie Mobiflip berichtet, lässt sich Mobile Payment mit Vodafone Wallet aber weiterhin nutzen. Bereits seit dem 22. September nimmt Vodafone keine Neuanmeldungen mehr für SmartPass entgegen. Bestandskunden können den Dienst in den kommenden rund zwei Monaten aber noch unverändert weiter nutzen.

Schon jetzt teilte Vodafone jedoch mit, dass Guthaben-Aufladungen ab 1. Dezember nicht mehr möglich sein werden. Zum 15. Dezember wird die SmartPass-Plattform dann komplett eingestellt. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft will es Vodafone ab 30. November ermöglichen, neue Bezahlmethoden in der Wallet zu hinterlegen. Neben PayPal sollen die Kunden dann auch Visa-Kreditkarten für kontaktloses Bezahlen im Handel verwenden können.

Nach wie vor gibt es keine Hinweise darauf, ob und wann auch mobile Bezahldienste wie Apple Pay und Android Pay, die in anderen Ländern längst etabliert sind, den deutschen Markt erreichen. Apple machte entsprechende Ankündigungen für verschiedene Länder wie zum Beispiel Frankreich und Japan. Der Deutschland-Start scheint hingegen mittelfristig noch nicht geplant zu sein.