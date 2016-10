Bundesnetzagentur will Polizei im Kampf gegen Botnetze unterstützen

Die Bundesnetzagentur will die Polizei im Kampf gegen Botnetze unterstützen. Außerdem appelliert sie an die Telekommunikationsunternehmen.

Die Bundesnetzagentur will die Polizei im Kampf gegen Botnetze unterstützen und sieht die Telekommunikationsunternehmen in der Pflicht Die Bundesnetzagentur fordert die Kommunikations­unternehmen dazu auf, den Kampf gegen Botnetzwerke weiter zu intensivieren. Dr. Wilhelm Eschweiler, Vizepräsident der Bundesnetzagentur, teilte in einer Mitteilung mit, dass die Gefahr durch Botnetze, die unerkannt fremde Computer für kriminelle Machenschaften ausnutzen, nicht unterschätzt werden dürfte. Es sei ein Anliegen der Bundesnetzagentur, die Polizei in ihrem Kampf gegen Botnetze zu unterstützen. Telekomunikations­unternehmen seien gesetzlich verpflichtet, Kunden auch über solche Störungen zu informieren, die auf Angriffe von Botnetzen hindeuten. Die Bundesnetzagentur behielte sich vor, Kontrollen durchzuführen, wie diese Verpflichtung umgesetzt werde.

Neues IT-Sicherheitsgesetz nimmt Anbieter von TK-Diensten in die Pflicht

Mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz sollten Anbieter von Telekommunikations­diensten der Mitteilung zufolge seit Juli 2015 ihre Kunden über Störungen informieren, die auf Angriffe von Schadsoftware im System des Nutzers hindeuten. Zudem müssten die Anbieter ihre Kunden - soweit technisch möglich und zumutbar - auf angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel hinweisen, mit denen sie diese Störungen erkennen und beseitigen könnten.

Botnetze nutzen durch Schadsoftware Computer von Dritten aus, um unerkannt kriminelle Taten im Internet zu begehen.

Informationen für Internetnutzer

Für Internetnutzer hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein Informationsangebot zum Thema Botnetze zusammengestellt. Dort finden sich Informationen darüber, was Botnetze eigentlich sind, wie ein Computer infiziert wird und wozu Botnetze genutzt werden.

Möglichkeiten der Bereinigung infizierter Endgeräte

Laut der Bundesnetzagentur ist eine aktuell diskutierte und im Markt vorhandene Lösungsmöglichkeit zur Bereinigung infizierter Endgeräte das Konzept des "walled garden" beziehungsweise des "forced portal". Es handele sich hierbei um eine aktive Einschränkung des Internetzugangs infizierter Rechner auf ausgewählte Websites. Durch diese Maßnahme werde der ungehinderte Internetzugang verwehrt. Ausschließlich "ein kleiner Bereich" könne benutzt werden, um Schadsoftware-Bereinigungstools oder entsprechenden Support zu erlangen.