ifo-Forscher sehen keinen Nutzen in schnellem Internet-Ausbau

Ist der Breitband-Ausbau in Deutschland Steuerverschwendung? Forscher des ifo-Institutes sehen den schnellen Ausbau zumindest kritisch.

Das Münchner ifo-Institut zweifelt am Nutzen eines raschen und flächendeckenden Breitband-Ausbaus in Deutschland. "Alle Informationen, die wir haben, deuten darauf hin, dass die besonders schnellen Internet-Verbindungen derzeit nur geringfügig genutzt werden von den Verbrauchern und den Unternehmen", erklärte Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, heute in München. "Daher sollte der Staat hier nicht breitflächig ohne Rücksicht auf Nutzerzahlen ausbauen."

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass Steuergelder verschwendet würden. Das schließe punktuelle Ausbauhilfen zwar nicht aus, zumindest mittelfristig erscheine aber ein flächendeckender Ausbau von Glasfaser-Verbindungen bis zum Endkunden, der Milliardeninvestitionen erfordere, "weder notwendig noch finanzierbar."

ifo-Institut sieht Datennutzung per Handy auf dem Vormarsch

Ist der Breitbandausbau in Deutschland übertrieben? Laut Falck sind Anschlüsse mit Übertragungsraten von mehr als 16 MBit/s in rund 86 Prozent der Haushalte verfügbar, aber nur gut 43 Prozent davon würden tatsächlich genutzt. Zudem laufe die Datennutzung zunehmend mobil über das Handy oder andere tragbare Geräte. Dabei geht es Falck vor allem um die nächste Handynetz-Generation 5G.

Die Bundesregierung bringt derzeit den Ausbau des schnellen Internets vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Niedersachsen voran. Dazu genehmigte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Anträge zum Breitbandausbau von 777 Millionen Euro, wie am Vortag bekannt geworden war.

Direkte Glasfaserleitungen bis zu den Kunden sind in Deutschland derzeit nur in kleiner Anzahl vorhanden: Nach einer Studie des VATM zusammen mit Dialog Consult haben 2,7 Millionen Haushalte technisch die Möglichkeit, solche Anschlüsse zu buchen - nur ein kleiner Anteil bucht die Leitungen aber tatsächlich.