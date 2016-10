Übertriebene "bis-zu-"-Angaben bei DSL-Leitungen bleiben folgenlos

Der Bundestag hat über einen Antrag der Grünen-Fraktion entschieden. Wenn der eigene Internet-Zugang langsamer ist als in der Werbung versprochen, sollten die Kunden von ihrem Provider Schadenersatz fordern können. Das zumindest war die Idee der Bundestags­fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, die im Mai als Antrag eingebracht wurde. Heute wurde er im Bundestag abgelehnt - ohne Debatte, wie die Grünen-Fraktion unserer Redaktion mitteilte.

"Die Große Koalition zeigt beim digitalen Verbraucher­schutz ihr wahres Gesicht", zeigt sich Tabea Rößner, Sprecherin für Medien und digitale Infrastruktur der Grünen enttäuscht. Die Große Koalition sei gut darin, "leere Versprechungen über immer höhere Internet-Bandbreiten zu machen, die angeblich bis 2018 flächen­deckend zur Verfügung stehen würden. Aber sie winkt müde ab, wenn es darum geht, Verbraucherinnen und Verbrauchern durchsetzbare Rechte an die Hand zu geben, um sich gegen die leeren Versprech­ungen der Tele­kommunikations­unternehmen zur Wehr zu setzen."

Im Antrag der Grünen sei es darum gegangen, dass Internet­anbieter verpflichtet werden sollten, zukünftig mindestens 90 Prozent der von ihnen beworbenen Interne­tgeschwindig­keiten auch zu liefern. Phänomene wie beworbene "bis zu 50 MBit/s", die sich aufgrund der Leitungslänge dann als 25 MBit/s entpuppen, wären damit nicht mehr folgenfei geblieben. Auch Kabelanschluss-Kunden, die überbuchte Leitungen nutzen, kennen das Phänomen der überlasteten Leitungen vor allem in den Abendstunden.

Nach Vorstellung der Grünen-Fraktion hätten Anbieter, die sich nicht an solche Vorgaben halten, mit Sanktionen wie Bußgelder oder einen pauschalierten Schadenersatz für die betroffenen Verbraucher­innen und Verbraucher rechnen müssen.

Transparenzverordnung sorgt nur für Information, nicht für Sanktionen

"Die Mindest­qualitäts­vorgaben könnten in der geplanten TK-Transparenz­verord­nung verankert werden. Sanktionen müssten in die ebenfalls geplante TKG-Änderung aufgenommen werden. Genau das hat unser Antrag vorgeschlagen, der mit Mehrheit der Stimmen der großen Anti-Verbraucher-Koalition ohne Debatte abgelehnt wurde", so Rößner in einer schriftlichen Stellungnahme.

Die Trans­parenz­verordnung beschränkt sich, wie der Name schon sagt, auf reine Transparenz-Vorgaben. Statt durchsetzbarer Rechte bekommen die Verbraucherinnen und Verbraucher ein neues Produkt­informations­blatt. Der Kunde werde nur auf bereits bestehende Rechtsmittel verwiesen. Wer von seinem Anbieter nicht die Bandbreite bekommt, die er bezahlt, kann also nur versuchen, dagegen vor Gericht zu klagen.

