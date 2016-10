AVM: Labor-Update für FRITZ!Box 7390,

7580 & Co. Mittlerweile vier FRITZ!Labors hat AVM im vergangenen Monat für die FRITZ!Box 7490 zur Verfügung gestellt. Andere Router-Modelle gingen leer aus. Das ändert sich nun, denn der Hersteller hat nachgerüstet und bietet nun auch eine Beta-Firmware für die FRITZ!Box 7390 sowie für die Modelle FRITZ!Box 7580, 7430, 6840 LTE und 6820 LTE an. Auffällig dabei ist, dass das Labor für die FRITZ!Box 7390 von der Beta-Software der anderen vier Geräte abgekoppelt ist, also andere Neuerungen beinhaltet. Und die neuen Funktionen für den mittlerweile sieben Jahre alten Router fallen recht umfangreich aus.

Diese Neuerungen gibt es für die FRITZ!Box 7390

Das FRITZ!Labor trägt die Bezeichnung FRITZ!OS 06.69-41493 und steht nun bereits einige Tage über die Laborseite von AVM zum Download bereit. Der Hersteller liefert mit dem Update neue Funktionen im Bereich Internet, Heimnetz, DECT, Smart Home, USB und System aus. Viele davon sind bereits von der FRITZ!Box 7490 bekannt.

So ist nach der Aktualisierung beispiels­weise die Option für selbständige Portfreigaben (UPnP/PCP) pro Gerät aktivierbar. Ist eine Kinder­sicherung aktiv, werden nun auch reine IPv6-Geräte unterstützt. Alle Portfreigaben finden Nutzer ab sofort zusammen­gefasst mit den MyFRITZ!-Freigaben und IPv6-Freigaben. Zudem lässt sich die IP-Adresse eines im Heimnetz eingebundenen Gerätes nach dem Update direkt in den Geräte-Details ändern.

Wie die FRITZ!Box 7490 unterstützt die 7390 durch das FRITZ!Labor nun den Betrieb von CAT-iq-2.0-fähigen Telefonen. Wird das DECT-Telefon für die Schaltung von Heimnetz-Geräten verwendet, bietet AVM Nutzern dafür einen neuen Start­bildschirm "Smart Home" für einen besseren Überblick an. Zudem können im FRITZ!Fon ab sofort auch ganze Ordner zur Musikliste hinzugefügt werden.

Im Bereich Smart Home bringt das Labor die Möglichkeit der Gruppen­schaltung für Heizkörper­regler. AVM hatte auf der IFA in diesem Jahr erstmals eigene Thermostate vorgestellt. Auf Wunsch können sich Nutzer den Temperatur­verlauf der letzten 24 Stunden bei Geräten mit Temperatur-Sensor anzeigen lassen. Neu ist zudem die Option für die Schaltung der intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 200 durch Geräusche wie beispiels­weise Klatschen oder Klopfen. Eine Liste aller Neuerungen finden FRITZ!Box-Besitzer auf der Labor-Seite für die 7390.

Labor für weitere Router

Die Labor-Firmware für die FRITZ!Box 7580, 7430, 6840 LTE und 6820 LTE bringt im Großen und Ganzen die Neuerungen mit, die die FRITZ!Box 7490 durch das Labor in dieser Woche erhalten hat. Dabei handelt es sich vor allem um Fehler­behebungen. AVM hat laut eigener Aussage die Stabilität des Systems optimiert. Zudem wurden einige Anpassungen bei der Kinder­sicherung vorgenommen, sodass es nicht länger zu Fehlern in der Anzeige von Gastgeräten unter Port­freigaben und in der Kindersicherung kommen soll. Nach einer Ticket-Verlängerung soll die Kinder­sicherung mit dem Update wieder zuverlässig funktionieren und das Problem mit den nicht klickbaren Checkboxen in den Zugangs­profilen der Kinder­sicherung wurde behoben.

Im Bereich Telefonie lassen sich neue Telefon­bücher vom Anbieter Google nun fehlerfrei einbinden. Und in der Kategorie WLAN ist der Zeitpunkt des letzten Autokanal-Scans in der Grafik "WLAN-Umgebung" wieder ersichtlich. AVM verbessert mit dem FRITZ!Labor auch die Benutzer­führung bei der Wieder­her­stellung von gesicherten Einstellungen und optimiert die Übersicht für den Push-Service. Die Neuerungen für dieses FRITZ!Labor lassen sich auf der Labor-Seite von AVM einsehen.

Vor wenigen Tagen hat die FRITZ!Box 7490 ebenfalls ein Labor-Update erhalten. Informationen zu der Beta-Firmware finden Sie in einer weiteren Meldung.