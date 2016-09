AVM wird Smart-Home-Standard HAN FUN in FRITZ!Boxen integrieren

AVM wird in seinen FRITZ!Boxen den Smart-Home-Standard HAN FUN integrieren, damit lassen sich auch Geräte andere Hersteller ins smarte Zuhause einbinden. Die FRITZ!Box7490 erhält das Feature über das nächste Update.

Smart-Home-Standard HAN FUN kommt auf die FRITZ!Boxen von AVM AVM bietet einige Produkte aus dem Smart-Home-Bereich an. Darunter die erst kürzlich auf der IFA gezeigte WLAN-Steckdose FRITZ!DECT 210 oder den neuen Heizkörperregler AVM FRITZ!DECT 300, über das sich die Temperatur im Haus per Webbrowser oder auch unterwegs via Smartphone-App regeln lässt. Die mobile Steuerung ist über die MyFRITZ!App 2 für Android möglich. Die Integration der Smart-Home-Geräte erfolgt dabei über das DECT-ULE-Protokoll. Wie AVM gegenüber teltarif.de mitgeteilt hat, plant der Berliner Hersteller eine Erweiterung des DECT-ULE-Standards.

Dabei handelt es sich um den Standard HAN FUN (Home Area Network FUNctional protocol): Über diese Erweiterung soll es AVM zufolge möglich sein, bald auch Smart-Home-Geräte anderer Hersteller in das FRITZ!Heimnetz zur integrieren. Dazu gehören beispiels­weise Geräte von Panasonic, die seit dem zweiten Quartal dieses Jahres den HAN-FUN-Standard unterstützen.

HAN-FUN-Standard kommt für die FRITZ!Box 7490

Wie teltarif.de außerdem von AVM erfahren hat, wird die FRITZ!Box 7490 mit der nächsten Labor-Version die HAN-FUN-Unterstützung erhalten. Generell will der Hersteller mit der kommenden FRITZ!OS-Version den HAN-FUN-Standard für weitere FRITZ!Boxen anbieten.

Die Anzahl der Smart-Home-Produkte bei AVM ist noch überschaubar. Andere Hersteller wie Devolo, D-Link und TP-Link sind bei diesem Thema schon etwas weiter. Selbst Medion wird Smart-Home-Produkte im unteren Preissegment anbieten. Doch viele Smart-Home-Anbieter nutzen für die Kommunikationen einen anderen Standard - wie ZigBee oder Z-Wave. Diese sind nicht miteinander kompatibel, dies bedeutet für den Kunden, dass er beim Kauf eines Smart-Home-Produktes auf den jeweiligen Standard achten muss, damit die Geräte unter­einander kommunizieren können. Die Telekom will dieses Problem mit seiner kommenden neuen Smart-Home-Zentrale lösen, indem der Nutzer Z-Wave-, ZigBee- und weitere Sticks mit einem anderen Smart-Home-Standard in das Gerät stecken kann. Die Telekom Home Base 2.0 haben wir uns bereits näher angeschaut.

Auf der IFA in Berlin hatten wir bereits die Gelegenheit, uns den neuen AVM-Heizkörper­regler anzuschauen. In einem zusätzlichen Video wird demonstriert, wie das Smart-Home-Gerät funktioniert.