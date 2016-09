FRITZ!Labor für FRITZ!Box 7490: AVM behebt Firmware-Fehler

Neues FRITZ!Labor für FRITZ!Box 7490 Die AVM-Entwickler haben mal wieder ein neues FRITZ!Labor für die FRITZ!Box 7490 vorbereitet. Die Beta-Software mit der Bezeichnung FRITZ!OS 6.69-41137 bringt diesmal keine neuen Funktionen, sondern soll vor allem kleinere Fehler beheben und Vorgänge optimieren. Das aktuelle FRITZ!Labor steht im Labor-Bereich auf der Webseite von AVM kostenlos zum Download bereit.

Wie erwähnt erwarten Nutzer mit der aktuellen Software keine umfangreichen Neuerungen. Stattdessen hat der Hersteller unter anderem am Regis­trierungs­verfahren für den Dienst MyFRITZ gearbeitet und dieses weiter verbessert. Zudem bringt das Update einige Fehler­beseiti­gungen im Bereich Internet/WLAN, Heimnetz, DECT und System mit.

Folgende Fehler hat AVM behoben

Beim FRITZ!Labor handelt es sich um eine Firmware im Beta-Status, die Nutzer testen und Feedback geben sollen. Durch das Feedback wird der Hersteller auf Fehler aufmerksam gemacht, die im späteren offiziellen FRITZ!OS vermieden werden können. Eine ganze Reihe an kleineren Fehlern hat AVM im aktuellen Labor beseitigt. So war es bei einer früheren Labor-Version beispiels­weise nicht möglich, Netzwerk­anwendungen in der Kinder­sicherung anzulegen und zu bearbeitet. Dieses Problem wurde nun beseitigt. Zudem sollen die bisherigen Fehler in der Kinder­sicherung nach Wechsel einer IP-Adresse im Heimnetz nicht mehr auftreten.

In der bisherigen Labor-Version wurden zum Teil an LAN angeschlossene Geräte in der Netzwerk­übersicht als WLAN-Geräte angezeigt. Dieses Problem soll mit dem Update nun nicht länger auftreten. Beim Dienst MyFRITZ kam es hingegen vor, dass Freigaben mit Sonder­zeichen auf myfritz.net falsch dargestellt worden sind. Auch diesen Fehler hat AVM behoben. Des Weiteren wurden die Werte für die Signalstärke in den WLAN-Eigen­schaften korrigiert und Konfigurationsfehler bei deaktiviertem WPS beseitigt.

Mit dem neuen FRITZ!Labor ist es nun möglich, Telefonbücher mit mehr als 127 Einträgen auch an CAT-iq Handgeräten vollständig anzuzeigen. Auch die Benach­richtigungs­funktion des Routers (Push-Service) wurde überarbeitet und sendet nun nicht länger FRITZ!Box-Info-Mails ohne die Datei mit Anrufliste. Eingestellt wurde zudem der Versand von Änderungs­notizen zu irrelevanten Port­freigaben.

