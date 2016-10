Labor für AVM FRITZ!Box 7490 optimiert Kindersicherung

AVM bringt erneut FRITZ!Labor für FRITZ!Box 7490 Nicht einmal eine Woche nach dem letzten Labor stellt AVM in dieser Woche erneut ein Update für die FRITZ!Box 7490 bereit. Beim FRITZ!OS 6.69-41556 handelt sich also um die mittlerweile vierte Beta-Firmware für das Router-Modell in nicht einmal einem Monat. Im Fokus der aktuellen Software steht die Kindersicherung, bei der AVM einige kleine Fehler behoben hat. Aber auch im Bereich System, WLAN und Telefonie wurden Verbesserungen vorgenommen.

Optimiert wurde unter anderem die Benutzerführung bei der Wiederherstellung von gesicherten Einstellungen sowie die allgemeine Übersicht des Push-Service. Zudem ist nach dem Update nun der Zeitpunkt des letzten Autokanal-Scans in der Grafik "WLAN-Umgebung" ersichtlich. Behoben wurde das Problem, dass die Einbindung eines neuen Telefonbuchs vom Anbieter Google zum Teil nicht möglich war. Ebenso soll eine Bandbreitenreservierung nun nicht länger den Upload stören.

Fehlerbeseitigung bei der Kindersicherung

An der Kindersicherung hat AVM am meisten gewerkelt und einige Probleme korrigiert, die Tester der vorherigen Beta-Software gemeldet haben. Bislang konnte es beispielsweise vorkommen, dass es zu Fehlern in der Anzeige von Gastgeräten unter Portfreigaben und in der Kindersicherung gekommen ist. Hier hat der Router-Hersteller nachgebessert. Die nicht klickbaren Checkboxen in den Zugangsprofilen der Kindersicherung wurden korrigiert und AVM hat die Zuverlässigkeit der Kindersicherung nach einer Ticket-Verlängerung verbessert. Zu guter Letzt soll die Stabilität des FRITZ!OS für die FRITZ!Box 7490 optimiert worden sein, so der Hersteller.

Die neue Labor-Firmware steht auf der Labor-Seite von AVM kostenlos zum Download bereit. Da sich die Software im Beta-Status befindet, muss die Installation auf eigenes Risiko durchgeführt werden - AVM leistet für das Labor keinen Support. Wir empfehlen daher, vor der Installation des FRITZ!Labors die Daten auf der FRITZ!Box 7490 zu sichern.

