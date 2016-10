FRITZ!Box 6430 Cable kaufen: Router für den Kabelanschluss

Die FRITZ!Box 6430 Cable ist der neue Router für den Kabelanschluss von AVM. Das Modell ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet 159 Euro (UVP). Mit dem Kabel-Internet-Router will AVM im Rahmen des seit dem 1. August abgeschafften Routerzwangs eine Alternative zu den Miet- und Kauf-Routern bei den Kabelnetz­betreibern anbieten. Denn vor allem die Neukunden sind nun in der Lage, einen eigenen Wunsch-Router anzuschließen. Dafür erhalten diese die entsprechenden Zugangsdaten vom jeweiligen Kabel-Provider. Einige Provider bieten diese Möglichkeit auch ihren Bestandskunden an. Der Router eignet sich auf Grund seiner Ausstattung für Einsteiger.

In der FRITZ!Box 6430 Cable ist eine DECT-Basis für schnurlose Telefone integriert. Zudem unterstützt der Router WLAN-n mit einer Übertragungs­geschwindigkeit von bis zu 450 MBit/s im Downstream - funkt dabei aber nur auf dem 2,4-GHz-Frequenzband. Über die WPS-Taste lassen sich neue WLAN-fähige Geräte im Heimnetz einbinden. Zu den weiteren Features gehört eine 16-mal-4-Kanalbündelung im Kabelnetz die Datenraten von bis zu 880 MBit/s (brutto) realisiert. Allerdings werden derzeit solche hohen Datenraten noch nicht angeboten.



Anschlüsse und weitere Specs

Zu den Anschlüssen bei der FRITZ!Box 6430 Cable gehören zwei USB-2.0-Ports und vier Gigabit-LAN-Schnitt­stelllen. Außerdem gehören zwei Anschlüsse für analoge Telefone oder Faxe (a/b-Port) zur Ausstattung. An die FRITZ!Box 6430 Cable lässt sich eine USB-Festplatte anschließen, um darauf abgelegte Dateien wie Videos, Bilder oder Musikstücke innerhalb des eigenen Netzwerkes zu teilen.

Bei der FRITZ!Box 6430 Cable handelt es sich um eine abgespeckte Version der FRITZ!Box 6490 Cable, die für 249 Euro (UVP) über den Tisch geht. Ein Unterschied der beiden Router ist, dass die FRITZ!Box 6490 Cable einen zusätzlichen ISDN-S0-Bus für ISDN-Telefone oder -Telefonanlage besitzt. In einer separaten Meldung sind wir bereits auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der FRITZ!Boxen 6490 und 6430 Cable eingegangen.

