FRITZ!Box 6430 Cable: Vergleich mit der 6490 Cable

AVM hat mit der FRITZ!Box 6430 Cable einen neuen Router für den Kabelanschluss im Sortiment. Das Gerät wurde erstmals zur IFA in Berlin gezeigt und ist der kleine Bruder der FRITZ!Box 6490 Cable. Bei dem Router handelt es sich um ein Einsteiger­modell für den Kabelanschluss, das etwas abgespeckter ist als die FRITZ!Box 6490 Cable, die seit dem 1. August für 249 Euro (UVP) im Handel ist. Die FRITZ!Box 6340 Cable will AVM im vierten Quartal für 159 Euro (UVP) auf den Markt bringen. In unserem Bild-Vergleich zeigen wir, welche Unterschiede und Gemein­samkeiten die beiden Kabel-Internet-Router haben.

Unsere Eindrücke der FRITZ!Box 6340 Cable von AVM haben wir in Bildern zusammengefasst. Durch unsere Galerie geht es mit einem Klick auf das jeweilige Bild.