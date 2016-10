Auslieferung ab dem 17. Oktober

Mit der Asus Zenwatch 3 hat der Hersteller auf der IFA seine erste komplett runde Smartwatch vorgestellt. Nun geht es los - das erste Modell kommt in den Verkauf. Ab sofort kann die Smartwatch mit Android Wear im Asus-Online-Shop sowie bei diversen Händlern vorbestellt werden. Im Online-Shop schreibt Asus, dass die Uhr am 17. Oktober an alle ausgeliefert wird, die sie jetzt bestellen.

Momentan wird allerdings nur das Modell mit Lederarmband angeboten, und das zu einem Preis von 249 Euro. Die Zenwatch 3 mit Silikonarmband wird in Kürze ebenfalls erhältlich sein, und zwar zu einem Preis von 229 Euro. Einen genauen Termin hat Asus für die Verfügbarkeit dieser Variante aber noch nicht mitgeteilt. Grundsätzlich ist die Zenwatch 3 in den Farben Gunmetal Grey und Silber erhältlich, und zwar entweder mit Armband aus italienischem Leder oder Silikon, jeweils in den Farben Dunkelbraun oder Beige.

Im Folgenden lesen Sie, welchen ersten Eindruck wir von der Asus Zenwatch 3 auf der IFA gewinnen konnten.