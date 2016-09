Apple Watch Series 2 ausgepackt und erster Test

Apple Watch Series 2 im Hands-On-Test

Neben iPhone 7 und iPhone 7 Plus hat Apple am vergangenen Freitag auch neue Smartwatches auf den Markt gebracht. Diese sehen fast genauso aus wie die bereits seit eineinhalb Jahren bekannte Apple Watch der ersten Generation, die es in der bislang bekannten Form nicht mehr gibt.

Apple Watch (Series 2)

Neu sind Apple Watch Series 1 und 2. Die erstgenannte Variante ist keineswegs mit der Original Apple Watch vom vergangenen Jahr identisch, sondern wie die Series 2 mit einem Dual-Core-Prozessor ausgestattet. Es fehlen jedoch der GPS-Empfänger und der verbesserte Wasserschutz.

Wir haben erste Erfahrungen von der Apple Watch Series 2 gesammelt und stellen Ihnen die Smartwatch auf den folgenden Seiten vor.