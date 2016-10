Apple Music: Der Spotify-Konkurrent im Test

Apple Music unter iOS 10 im Test

Mit iOS 10 hat Apple auch seinen Musik-Streamingdienst neu aufgestellt. Im vergangenen Jahr war Apple Music gestartet. Seitdem stand das Angebot oft in der Kritik der Nutzer. So sei die Navigation durch die Anwendung unübersichtlich. Apple Music mache zudem Fehler bei der Synchronisation in der iCloud. Einige Nutzer kritisierten gar, dass ihnen Songs verlorengingen, die sie aus anderen Quellen bezogen haben.

Schon mit der ersten Beta-Version von iOS 10 zeigte sich im Juni auch die neue Variante der Musik-App auf dem iPhone, iPad und iPod touch. Viele Features waren seinerzeit aber noch nicht vorhanden. Erst mit der Veröffentlichung der finalen Version des neuen Betriebssystems wurden auch alle neuen Leistungsmerkmale von Apple Music freigegeben.

Wir haben uns den Musik-Streamingdienst von Apple einmal auf dem iPhone SE angesehen und stellen Ihnen das aktuelle Angebot auf den folgenden Seiten näher vor.