Gerücht: Apple plant Special Event für 27. Oktober

Apple plant Special Event für Ende Oktober Kaum sind iPhone 7 und iPhone 7 Plus auf dem Markt eingeführt worden, soll es nach Berichten des Onlinemagazins Re/code schon in Kürze ein weiteres Special Event von Apple geben. Dieses soll am 27. Oktober in Cupertino stattfinden, was auf einen kleineren Rahmen als bei der iPhone-Keynote hindeutet.

Erwartet werden auf der Veranstaltung vor allem neue Macs, zumal Apple viele seiner Computer schon seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert hat. Vor allem die MacBook-Pro-Reihe könnte in neuer Version vorgestellt werden. Darüber hinaus hat der Mac Pro schon seit mehreren Jahren keine Aktualisierung mehr erhalten.

Update für MacBook Air?

Unklar ist es indes, ob Apple auch dem MacBook Air noch einmal ein Update spendiert. Schließlich hat der Konzern mit dem MacBook ein neues besonders schlankes Laptop auf den Markt gebracht. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass zumindest die 13-Zoll-Variante des MacBook Air in neuer Version veröffentlicht wird, während es keine Neuauflage der 11-Zoll-Version gibt.

Neue iMacs hatte Apple vor rund einem Jahr auf den Markt gebracht. Dennoch ist es denkbar, dass der Hersteller auch dieser Modell-Reihe ein Update spendieren wird. Nicht zuletzt könnte ein Nachfolger für das Thunderbolt-Display vorgestellt werden, das Apple vor einigen Monaten eingestellt hat.

In den Vorjahren hatte der amerikanische Technologie-Konzern im Oktober oft auch neue iPad-Modelle auf den Markt gebracht. In diesem Jahr hat das Unternehmen mit dem iPad Pro 9.7 aber bereits ein neues Tablet veröffentlicht, die iPads mit 7,9 und 12,9 Zoll großem Touchscreen sind erst vor einem Jahr auf den Markt gekommen, so dass neue Tablets auf dem für Donnerstag nächster Woche erwarteten Event unwahrscheinlich sind.

AirPods ab kommender Woche bestellbar

Unterdessen hat das Onlinemagazin iPhone-Ticker vom Apple-Store-Team die Information erhalten, dass die für Ende Oktober angekündigten AirPods kommende Woche bestellbar sein sollen. Die Auslieferung der Headsets erfolgt den Angaben zufolge in der ersten Novemberwoche. Der Verkaufspreis beträgt 179 Euro.