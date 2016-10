Apple enttäuscht: Diese Produkte lässt der Hersteller vermissen

Apple hat am Donnerstag zwar neue Modelle des MacBook Pro vorgestellt. Mac mini, Mac Pro oder auch der iPod warten aber weiter auf ein Update. Optimisten hatten sich gar Apple Pay in Deutschland erhofft.

Apple lässt Innovationen vermissen Apple hat am Donnerstag neue Modelle des MacBook Pro vorgestellt. Das war längst überfällig, zumal der Hersteller diese Produktreihe schon seit einigen Jahren nicht mehr gepflegt hatte. Ansonsten geizte der amerikanische Konzern allerdings mit Neuheiten, die Beobachter ebenfalls für die jüngste Keynote, die in vergleichsweise kleinem Rahmen in Cupertino stattfand, erwartet hätten.

Unter anderem hat Apple auch den Mac mini und den Mac Pro schon seit einigen Jahren nicht mehr aktualisiert. Das MacBook Air bleibt in der 13-Zoll-Version unverändert im Portfolio, während das 11-Zoll-Modell vom Markt verschwindet. Damit hat Apple den Verkauf des einzigen MacBooks für unter 1000 Euro eingestellt.

Aber auch Neuheiten abseits des Mac ließ Apple vermissen. So wurde das Thunderbolt-Display von vielen Kunden als Zubehör für den Computer genutzt. Apple hatte das Gerät vor einigen Monaten vom Markt genommen. Einen Nachfolger - beispielsweise mit 5k-Auflösung - gibt es aber bis dato nicht.

Keine neuen iPads und iPods

Tim Cook erwähnte in der Einleitung zur Keynote unter anderem auch das iPad. In diesem Jahr hat Apple allerdings nur das iPad Pro mit 9,7 Zoll großem Display vorgestellt. Es gibt keine Nachfolger für die Tablets mit 7,9 und 12,9 Zoll großem Touchscreen. Zudem gibt es Interessenten, die auch auf eine Neuauflage des iPad Air warten, die gegenüber dem iPad Pro vielleicht einige Features vermissen lässt, dafür aber deutlich preiswerter ist.

Auch dem iPod hat Apple nun schon fast eineinhalb Jahren kein Update mehr gegönnt. Die Multimedia-Player mögen nicht mehr die Absatzzahlen von vor fünf oder zehn Jahren erreichen, ihre Berechtigung haben sie dennoch, vor allem wenn es darum geht, sehr kompakte Musik-Abspielgeräte wie den iPod nano oder den iPod shuffle zu nutzen. Eine Innovation könnte es beispielsweise sein, den iPod nano neben Bluetooth auch mit einem WLAN-Modul auszustatten und dem Gerät einen Player für Apple Music mit auf den Weg zu geben.

Wann kommt Apple Pay nach Deutschland?

Nicht zuletzt hatten Optimisten auch auf die Einführung von Apple Pay in Deutschland gehofft. Der Start des Bezahlsystems ist hierzulande zwar in der Tat längst überfällig, aber hier stellt sich die Frage, ob Apple das wirklich zum Thema einer Keynote macht. So wurde Apple Pay auch in Russland unlängst einfach von heute auf morgen freigeschaltet.

Nun bleibt es abzuwarten, wie es bei Apple weitergeht. So gibt es Gerüchte, nach denen der Hersteller im kommenden Jahr je drei neue Smartphones und Tablets vorstellen wird. Ein neues iMac-Lineup wäre 2017 ebenfalls fällig. Und nicht zuletzt fehlt das "nächste große Ding", mit dem Apple der Konkurrenz wieder einmal weit voraus sein könnte.