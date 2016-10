Schnäppchen-Check: Apple iPhone SE

Apple iPhone SE bei mobilcom-debitel als Sonntagskracher mobilcom-debitel bietet ab dem 9. Oktober das Apple iPhone SE zum Sonderpreis an. Das Apple-Smartphone wird in der 64-GB-Version in der Farbvariante Silber für 464,99 Euro erhältlich sein. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht über eine Spezial-Seite. Doch handelt es sich hierbei um ein gutes Angebot bei dem man sparen kann? Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob sich der Kauf des Modells über mobilcom-debitel lohnt.

Apple iPhone SE (64GB) Datenblatt

Test

Kauf-Vergleich

Unboxing

Verkaufsstart

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass das Apple iPhone SE mit 64 GB bei mobilcom-debitel ein Schnäppchen ist. So gehen die Preise bei anderen Händlern online für das Apple-Gerät erst bei 479 Euro (inklusive Versandkosten) los. Dies gilt zumindest für die silber­farbene Version. Der Interessent spart somit immerhin ein paar Euro.

Diese Ausstattung hat das Apple iPhone SE

Im Apple iPhone SE arbeitet ein A9-Prozessor, der aus zwei Kernen besteht, die mit je 1,85 GHz getaktet sind. Ein microSD-Slot für eine Speicher­erweiterung ist im Smartphone nicht integriert. Immerhin hat der interne Speicher dieser iPhone-SE-Version eine Kapazität von 64 GB - bietet also genügend Platz für Fotos, Videos und andere Dateien. Im Home-Button des iPhone SE ist ein Fingerab­druckscanner integriert.

Die Auflösung des 4-Zoll-Displays beträgt 640 mal 1136 Pixel bei einer Pixeldichte von 326 ppi. Auf der Rückseite des iPhone SE ist eine 12-Megapixel-Kamera eingebaut; Selfie-Aufnahmen sind mit einer 1,2-Megapixel-Kamera möglich. LTE-Unterstützung bietet das Apple-Smartphone mit bis zu 150 MBit/s im Downstream bzw. bis zu 50 MBit/s im Upstream. Weiterhin sind NFC und GPS/Glonass an Bord.

Wir haben das kleine Apple-Smartphone auf seine Alltags­tauglichkeit geprüft. Warum das Modell trotz seiner Größe viel Leistung bietet, erfahren Sie in dem ausführlichen Test des Apple iPhone SE.