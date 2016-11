Apple iPhone SE mit 64-GB-Speicher: Ein Schnäppchen?

Apple iPhone SE ein Schnäppchen? mobilcom-debitel startet am 6. November mit einem neuen Sonntagskracher. So ist das Apple iPhone SE in der 64-GB-Version zum Preis von 465 Euro erhältlich. Dabei stehen die Farbvarianten Silber, Gold und Roségold zur Auswahl. Das Apple-Smartphone wird es im Bundle mit einem kostenlosen, transparenten Schutzglas von Networx geben und die Stückzahl ist begrenzt.

Apple iPhone SE (64GB) Datenblatt

Test

Kauf-Vergleich

Unboxing

Verkaufsstart

Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob es das Apple iPhone SE bei anderen Online-Händlern günstiger gibt oder ob sich der Kauf bei mobilcom-debitel lohnt. Ein kurzer Vergleich der Preise zeigt, dass das Apple iPhone SE bei mobilcom-debitel ein Schnäppchen ist. So starten die Online-Preise bei 472 Euro (inklusive Versandkosten; Preise zum Zeitpunkt der Artikel­veröffentlichung). Der Interessent spart somit immerhin ein paar Euro und erhält das Schutzglas im Wert von 10 Euro als kostenlose Beigabe dazu.

Diese Specs bietet das Apple iPhone SE

Das Apple iPhone SE ist mit einem 4-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 640 mal 1136 Pixel bei einer Pixeldichte von 326 ppi hat. Die Display-Auflösung reicht bei dieser Größe aber völlig aus. Der Apple-A9-Chip besteht aus zwei Kernen, die mit je 1,85 GHz getaktet sind. In unserem Test des iPhone SE hat das Smartphone flott auf Eingaben reagiert und konnte mit einer guten Leistung punkten.

Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite des Apple-Smartphones eine 12-Megapixel-Kamera zur Verfügung; Selfie-Aufnahmen sind mit einer 1,2-Mgapixel-Kamera auf der Vorderseite möglich. Zu den weiteren Features gehören beispielsweise LTE mit bis zu 150 MBit/s im Downstream, NFC und ein Home-Button mit integriertem Fingerabdruck­scanner.

Wir haben das kleine Apple-Smartphone bereits auf Herz und Nieren geprüft. Warum das Modell trotz seiner Größe viel Leistung bietet, erfahren Sie in dem ausführlichen Test des Apple iPhone SE.