iPhone 7 Plus: Apple auf dem Weg zum Rekordumsatz?

Apple iPhone 7 (Plus) beliebter als iPhone 6S (Plus)? Das iPhone 7 Plus ist das neue 5,5-Zoll-Smartphone von Apple, das neben dem iPhone 7 erhältlich ist. Das Modell ist das spannendere iPhone von beiden Vorzeige-Geräten, da es eine Dual-Kamera mit zwei Objektiven sowie eine größeres und schärferes Display bietet. Bisher hat Apple zwar noch keine offiziellen Verkaufszahlen zu seinen neuen Highend-Smartphones veröffentlicht, allerdings scheint die Nachfrage groß zu sein - insbesondere nach dem iPhone 7 Plus. Denn: Den Informationen von digitimes.com zufolge hat Apple deutlich mehr Aufträge dafür verteilt, weitere iPhone 7 Plus produzieren zu lassen, um seine Bestände aufzufüllen.

Als Quelle der Informationen werden Zulieferer von Apple in China erwähnt: General Interface Solutions und TPK Holding. Bei den beiden Unternehmen habe Apple mehr 5,5-Zoll-Displays bestellt als gedacht. Dem Gerücht nach will Apple bis zum Endes dieses Jahres zwischen 80 und 84 Millionen Geräte herstellen lassen. Kurzer Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es bis zum Jahresende etwa 85 bis 90 Millionen iPhone 6S bzw. 6S Plus.

Kommen noch mehr Bestellungen für das iPhone 7 Plus?

Laut TPK Holding erwarten die Unternehmen noch mehr eingehende Bestellungen - die Nachfrage besteht weiterhin. Die Foxconn-Tochter General Interface Solutions rechnet sogar mit einer deutlichen Umsatz­steigerung im vierten Quartal durch die neue iPhone-Generation. Bereits im Vorfeld haben einige südkoreanische Analysten sowie der T-Mobile-Chef behauptet, dass das Apple iPhone 7 und 7 Plus zu einem Rekordumsatz führen werden. Diese erwarten sogar, dass noch vor Ende 2016 etwa 100 Millionen iPhone 7 (Plus) verkauft sein werden.

Andere Stimmen behaupten wiederum, dass bis Ende 2016 die Verkaufszahlen zwischen 70 Millionen und 75 Millionen betragen werden. Was letztendlich stimmt und was nicht, werden wir spätestens zum geplanten Quartalsbericht von Apple wissen. Dieser soll am 27. Oktober veröffentlicht werden.

Wir hatten bereits die Gelegenheit, die beiden neuen Apple-Smartphone zu testen: