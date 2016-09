Apple iPhone 7 & Plus mit Spitzenwerten im Benchmark-Test

Das Apple iPhone 7 und iPhone 7 Plus erreichen in unserem Benchmark-Test mit 3DMark und Geekbench Spitzenwerte. Damit übertrumpfen die Apple-Smartphones die Werte des Samsung Galaxy S7 und S7 Edge.

Apple iPhone 7 und iPhone 7 Plus im Benchmark-Test von teltarif.de Das Apple iPhone 7 und iPhone 7 Plus sind seit Kurzem im Handel verfügbar. Wir haben mit den beiden neuen Apple-Flaggschiffen schon erste Tests durchgeführt und unter anderem dabei deren schnelle Reaktionszeit festgestellt. Unseren ersten Eindruck bestätigen nun auch die Benchmark-Test-Ergebnisse mit 3DMark und Geekbench. Hier haben wir beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus Spitzenwerte erhalten, mit denen die neuen Highend-Smartphones die Ergebnisse des Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge übertreffen.

So hat das iPhone 7 im Unlimited-Test von 3DMark einen Score von 37 553 erreicht; genau 37 987 Punkte sind es beim Apple iPhone 7 Plus. Zum Vergleich: Die Werte für das Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge liegen weit darunter. Nur 28 779 Punkte hat das Galaxy S7 und 28 677 Punkte das Edge-Modell erreicht.

Auch im Benchmark-Test von Geekbench können sich die iPhone-Werte sehen lassen. Beispielsweise das Apple iPhone 7 hat im Single-Core-Test einen Wert von 3448 und im Multi-Core-Test einen Score von 5586 geschafft. Im Vergleich zum Samsung Galaxy S7 ist auch hier eine deutliche Differenz vorhanden. Das Galaxy S7 hat im Single-Core-Test 1721 Punkte und im Mutli-Core-Test 4318 Zähler erreicht.

Flotter A10-Fusion-Chip beim iPhone 7 & 7 Plus

Apple verspricht, dass der neue A10-Fusion-Chip im iPhone 7 und iPhone 7 Plus deutlich schneller ist als jedes bisherige iPhone und auch noch effizienter arbeitet. Der Chip ist leistungsstärker, da eine andere Architektur genutzt wird, der die Rechen­leistung sowie den Energie­verbrauch nach dem Nutzungs­verhalten des Besitzers anpasst. Insgesamt besteht der A10-Fusion-Chip aus vier Kernen: Zwei sind für eine hohe Performance, die anderen beiden für eine hohe Effizienz ausgelegt.

In unserem Leistungs-Test des iPhone 7 und 7 Plus können wir bestätigen, dass die neuen Apple-Smartphones deutlich schneller sind als die Vorgänger. Das Navigieren im Menü oder das Öffnen von Apps läuft generell flotter ab als bisher - das gefällt. In puncto Leistung hat Apple bei seinen neuen Flaggschiffen den Mund nicht zu voll genommen und die Erwartungen übertroffen.

Beide neuen Smartphones haben wir bereits in einem Hands-On überprüft:

In weiteren Einzel-Tests werden wir die Kameras prüfen und das iPhone 7 und iPhone 7 Plus auf dessen Wasser­resistenz testen. Das Apple iPhone 7 Plus bietet einen optischen Zoom. Ob dieser etwas taugt, erfahren Sie in unserem Kamera-Vergleich des iPhone 7 und iPhone 7 Plus mit dem iPhone 6S und iPhone 6S Plus.