Apple iPhone 7 & Plus: Probleme mit Aktivierungssperre

Apples iPhone 7, 7 Plus, 6S und 6S Plus haben Probleme mit einer Aktivierungs­sperre, wodurch die Geräte für den Besitzer unbrauchbar werden. Es könnte womöglich an einem Software-Fehler liegen. So reagiert Apple darauf.

Das Apple iPhone 7 und iPhone 7 Plus sind jetzt seit wenigen Wochen auf dem Markt. Stück für Stück kristallisieren sich neue kleinere oder auch größere Probleme bei den neuen Flaggschiffen heraus. Eines der wohl größeren Probleme betrifft die Aktivierungs­sperre beim Apple iPhone 7 und 7 Plus. So können manche Käufer ihr neues Apple-Gerät nicht nutzen, wie macrumors.com berichtet.

Demnach hat befindet sich auf den eigentlich als "neu" deklarierten iPhones bereits ein aktiviertes und komplett eingerichtetes Apple-Konto. So fragt das betroffene iPhone nach dem Einschalten direkt nach den Zugangsdaten - der Apple-ID. Diese sind aber unbekannt, so dass der Käufer eines eigentlich "neuen" iPhone 7 oder iPhone 7 Plus dieses nicht verwenden kann. Aber nicht nur die neue iPhone-Generation scheint von der fehlerhaften Aktivierungs­sperre betroffen zu sein. So haben sich bereits Besitzer eines Apple iPhone 6S oder iPhone 6S Plus mit dem gleichen Problem gemeldet.



Problem mit der Aktivierungssperre beim Apple iPhone 7, 7 Plus, 6S und 6S Plus - liegt es an iOS 10? Problem mit der Aktivierungssperre beim Apple iPhone 7, 7 Plus, 6S und 6S Plus - liegt es an iOS 10?

So reagiert Apple auf die iPhone-Probleme

Die betroffenen Nutzer eines iPhone 6S und 6S Plus berichten auch darüber, dass sie bei der Einrichtung des jeweiligen iPhones ihre Apple-ID nicht angeben können, da bereits ein Konto existiere. Dadurch lassen sich die Apple-Smartphones folglich nicht verwenden und werden unbrauchbar. Eine Vermutung der Betroffenen ist, dass es sich um einen Software-Fehler handelt, denn: Seltsamerweise hatten Besitzer eines iPhone 6S das Aktivierungs­problem auch erst, nachdem sie das Gerät auf Werkszustand gesetzt haben.

Bisher hat sich Apple noch nicht offiziell zu den Problemen mit der Aktivierungs­sperre - und was der Grund dafür ist - geäußert. Zumindest sind die Apple-Kundenbetreuer aktiv geworden und haben die betroffenen iPhone-Besitzer dazu aufgefordert, dass nicht nutzbare iPhone 7, 7 Plus, 6S oder 6S Plus samt der Rechnung an Apple zu schicken, damit ein Geräteaustausch eingeleitet werden kann - dies ist entweder über die Hotline oder in einem Apple-Shop möglich. Eigentlich handelt es sich bei der Aktivierungs­sperre um eine Sicherheits­vorkehrung. Dadurch können Unbefugte nicht auf das iPhone zugreifen. Dies ist dann praktisch, wenn das iOS-Smartphone gestohlen wird oder verloren geht. Die Funktion gehört dabei zu der Apple-Anwendung "Mein iPhone finden".

In einem anderen Artikel haben wir bereits andere Probleme mit dem iPhone 7 und 7 Plus beim mobilen Internet und den Kopfhörern geschildert.