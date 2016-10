Schnäppchen-Check: Apple iPhone 6S mit 32 GB

Das Apple iPhone 6S in der 32-GB-Version ist bei mobilcom-debitel günstig zu haben. Die Stückzahl ist begrenzt. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht.

Das Apple iPhone 6S bei mobilcom-debitel Bei mobilcom-debitel ist am 16. Oktober das Apple iPhone 6S als Sonntagskracher im Angebot. Das Apple-Smartphone wird in der 32-GB-Version für 559,99 Euro erhältlich sein. Als kostenlose Beigabe gibt es ein Schutzglas dazu. Laut dem Anbieter steht nur eine limitierte Stückzahl zur Verfügung. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob sich der Kauf des Apple iPhone 6S bei mobilcom-debitel lohnt oder nicht.

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass das Apple iPhone 6S bei mobilcom-debitel ein Schnäppchen ist. So beginnen die Preise für das Apple-Smartphone online bei rund 580 Euro (inklusive Versandkosten). Der Interessent spart damit ein paar Euro, wenn er das Modell im Rahmen der Sonntagskracher-Aktion erwirbt. Hinweis: Die Preise im Online-Handel variieren je nach Farbvariante stark. Das Apple iPhone 6S ist in Silber, Gold, Space Grau oder Roségold zu haben.

Diese Specs bietet das Apple iPhone 6S

Das Apple iPhone 6S ist mit einem 4,7-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 750 mal 1334 Pixel bei einer Pixeldichte von 326 ppi hat. Im Inneren arbeitet ein A9-Chip, der von 2 GB RAM unterstützt wird. Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite eine 12-Megapixel-Kamera zur Verfügung. Selfie-Aufnahmen lassen sich mit der 5-Megapixel-Frontkamera machen.

Ins Internet gelangt der Besitzer mit dem Apple iPhone 6S per WLAN-n bzw. -ac oder je nach Verfügbarkeit per Mobilfunk mit bis zu 300 MBit/s im Downstream und 50 MBit/s im Upstream via LTE. Zu den weiteren Features gehören ein Finger­abdrucksensor im Home-Button, NFC sowie GPS / Glonass.

Wir haben das Apple-Smartphone auf seine Alltags­tauglichkeit geprüft. Welche Schwäche es gezeigt hat, erfahren Sie in dem ausführlichen Test des Apple iPhone 6S.