Drei neue iPad Pro für Anfang 2017 geplant

iPad Pro 9,7 Anders als von einigen erwartet wird Apple in diesem Jahr keine neuen iPad-Pro-Geräte mehr auf den Markt bringen. Dafür soll es Anfang 2017 gleich drei Tablets in verschiedenen Größen geben: von 7,9 über 10,1 bis 12,9 Zoll. Die Informationen stammen von einem japanischen Blog, der sich auf zuverlässige Quellen beruft.

iPad Pro in drei Größen

Überraschend ist, dass Apple anscheinend eine kleine iPad-Pro-Variante mit einer Display-Diagonalen von 7,9 Zoll planen soll. Inwiefern dies Auswirkungen auf die normale iPad-Mini-Reihe hat, lässt sich im Moment nur schwer abschätzen. Eventuell wird das Ipad mini 4 durch das neue Gerät abgelöst.

Die iPad-Pro-Reihe besteht aktuell aus zwei verschiedenen Modellen mit Größen von 9,7 und 12,9 Zoll. Die nun mittlere Variante soll in der neuen Iteration mit einem Display von 10,1 Zoll einen etwas größeren Bildschirm bieten. Das könnte der deutlicheren Abgrenzung zum kleinen Modell dienen. Eventuell fallen die Gesamtmaße dank kleinerer Rahmen aber gleich aus. An anderer Stelle wurde auch von einer Größe von 10,5 Zoll berichtet. Die genaue Größe ist also noch unklar, mehr als 9,7 Zoll sind aber wahrscheinlich.

Ausstattung wird angeglichen

Die Größe der 12,9-Zoll-Variante soll hingegen unverändert bleiben. Neu ist, dass alle drei neuen Tablets ein True-Tone-Display erhalten sollen und einen erweiterten Farbraum bieten sollen. Desweiteren kämen alle drei Geräte mit einer Hauptkamera, die mit 12 MP auflöst und einen True-Tone-Flash bietet. Außerdem soll noch ein Smart-Connector für Hardwareerweiterungen vorhanden sein.

Was einige Apple-Freunde freuen könnte: Eine Kopfhörerbuchse soll in allen drei Modellen weiterhin verbaut sein. Zusätzlich verfügen die Tablets über vier Mikrofone, anstatt der bisher verbauten zwei.