Neue iOS-Anwendungen finden: Alternative zur App-Store-Suche

Übersicht sieht anders aus: Webansicht des App Stores Ohne den App Store auf einem Apple-Gerät ist die Suche nach neuen Applikationen für das iPhone äußerst mühsam. So ist etwa die webbasierte Store-Seite von Apple nicht auf eine schnelle Auffindbarkeit neuer Smartphone-Software ausgelegt. Im Web finden Nutzer allerdings eine spezielle Suchmaschine, welche iOS-Apps übersichtlich darstellt und eine Stichwortsuche ermöglicht. Wir zeigen, wie Nutzer den Dienst einsetzen können.

Apps mit fnd.io suchen und finden

Interessenten surfen dafür zunächst die Seite fnd.io an. Dabei handelt es sich um eine Art Google für iOS-Apps. Nutzer tippen einfach ein oder mehrere Schlagworte in die Suchmaske und bestätigen ihre Eingabe durch einen Klick auf den Search-Button. Anschließend werden in den Such­ergebnissen mehr oder weniger passende Applikationen aufgelistet. Die Webseite arbeitet vor allem mit Screenshots und zeigt zu jeder Anwendung mehrere Bildschirmfotos an. Zudem wird der Name der App, das Genre und die Sternebewertung angezeigt. Rechts neben diesen Infos findet sich noch eine Angabe zum Preis der Anwendung. Durch einen Klick auf den "Preis"-Button gelangt der Nutzer direkt in den App-Store von Apple.

Filtermöglichkeiten: Apps für beide Geräteklassen anzeigen?

Alle Google-Apps für iOS lassen sich auf Wunsch auflisten Neben dem iPhone hat Apple bekanntlich das Tablet iPad in seinem Portfolio. Während es einige Applikationen gibt, die auf beiden Plattformen verfügbar sind, laufen andere nur auf einem der beiden Geräte. Über die Buttons All, iPad und iPhone können Nutzer selbst festlegen, welche Anwendungen in den Suchergebnissen auftauchen sollen. Zudem gibt es eine Möglichkeit, einen Überblick der Apps von speziellen Entwicklern zu erhalten. Dafür wählt der Anwender den Button Developers an. Somit können etwa alle von Google entwickelten iOS-Apps schnell in Erfahrung gebracht werden.

Beispiel: VR-Apps fürs iPhone

fnd.io ermöglicht App-Suche Wer sich eine VR-Brille für die Nutzung mit dem iPhone zugelegt hat, möchte sich vermutlich über passende VR-Apps im App-Store informieren. Um die Suche möglichst präzise zu fassen, entscheiden wir uns für die Stichwörter VR und Google. In den Resultaten wurden uns zahlreiche interessante Applikationen zum Abtauchen in die virtuelle Realität vorgeschlagen.

Abseits von Apps durchsucht fnd.io auch die Stores nach Musik, Podcasts und Filmen. Zudem kann der Nutzer über ein kleines Flaggen-Logo im Kopfbereich der Webseite festlegen, in welchem nationalen App Store gesucht werden soll.

Fazit: Gutes Angebot!

Der fnd.io-Service ist kostenfrei und lässt sich bequem nutzen. Sofern der Nutzer mit den richtigen Schlagworten nach bestimmten Anwendungsarten sucht, gibt die Suchmaschine eine passende Trefferliste aus. Zudem gefällt uns die Möglichkeit, uns in anderen nationalen Stores umsehen zu können. Störend ist allerdings, dass die Webseite nicht in deutscher Sprache angeboten wird.

In einer weiteren News haben wir über alle bisher bekannten Informationen zum iPhone 7 berichtet, welches Apple im Rahmen einer Keynote am 7. September vorstellen wird.