Oktober-Update für Android schließt 78 Sicherheitslücken

Ein Android-Roboter Am Anfang eines jeden Monats veröffentlicht Google bereits seit einiger Zeit ein Sicherheitsupdate für Android, welches zahlreiche Lücken in unterschiedlichen Android-Versionen schließen soll. Diesmal sind Patches für 78 Sicherheitslücken enthalten, die in zwei Versionen ausgeliefert werden. Verfügbar ist das Update wie gewöhnlich zuerst für die Nexus-Geräte.

Zahlreiche Sicherheitslücken werden im Oktober-Update geschlossen