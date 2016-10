Android 7.1 Nougat & Pixellauncher: Die Unterschiede

Google Pixel Die neuen Pixel-Smartphones von Google erscheinen mit dem brandneuen Android 7.1 Nougat, welches zahlreiche Verbesserungen mit sich bringen soll. Natürlich werden auch die Dritthersteller mit ihren Flaggschiffen nachziehen und ihre Smartphones nach und nach auf die neueste Iteration des mobilen Betriebssystems bringen. Für die meisten Nexus-Geräte gibt es ohnehin ein Update (vermutlich gegen Ende des Jahres).

Nun ist es aber so, dass die Pixel-Smartphones neben dem "puren" Android 7.1 noch einige weitere Funktionen erhalten. Google beschreitet damit erstmals einen anderen Weg: Denn während die Nexus-Reihe auf das "Vanilla-Feeling" von Android setzte (also ein reines Android ohne Anpassungen), gibt es diesmal exklusive Features ausschließlich für Pixel und Pixel XL.



Diese neuen Features gibt es mit Android 7.1 Nougat

Folgende Funktionen finden mit 7.1 Einzug in die Android-Welt (via Android Police). Die Liste ist nicht zwingend vollständig, oftmals verbessert Google auch Kleinigkeiten am OS, die erst nach einiger Zeit auffallen.Es handelt sich dabei aber um einen Changelog für Entwickler. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Verbesserungen:

Nachtmodus mit Blaufilter

Touch- und Display-Performance-Verbesserungen

Gesten mit dem Fingerabdrucksensor

Nahtlose Updates

Daydream VR

App-Shortcuts

Runde App-Icons



Der Google Assistant auf dem Pixel C

Die Neuerungen umfassen also ein breites Spektrum: Ein Nachtmodus dürfte für viele Nutzer hilfreich sein. Verbesserungen für die Touch-Bedienung sind auch gerne gesehen. Interessanter dürfte allerdings die "Seamless Updates" genannte Funktion sein. Hierbei werden Updates im Hintergrund installiert. Danach ist nur noch ein Neustart des Systems notwendig, um die neueste Version nutzen zu können. Dies wird allerdings nur funktionieren, wenn man ein neues Gerät kauft. Smartphones, die auf Android 7.1 aktualisiert wurden, werden diese Funktion nicht beherrschen. Das liegt daran, dass die Funktion auf zwei Partitionen setzt: Auf beiden ist eine Version des Betriebssystems installiert. Läuft Version A, wird Version B aktualisiert. Nach einem Neustart wird Version B aktiv und Version A kann anschließend wieder aktualisiert werden. Auch die Unterstützung für Googles Daydream könnte für Kunden zukünftig ein Kaufkriterium werden. Mit Android 7.1 soll es möglich sein.

Auch praktisch dürften die neuen App-Shortcuts sein, über die sich durch ein Wischen ähnlich der Windows-Jumplists kontextsensitive Auswahlmenüs anzeigen lassen. Der Fingerabdrucksensor soll nun auch Wischgesten erkennen können.

Diese exklusiven Inhalte erhalten die Pixel-Geräte

Pixel-Launcher

Google Assistant

Unlimitierter Onlinespeicher für Photos und Videos in Originalqualität

Smart Storage: When der Speicher voll ist, werden Fotos und Videos vom Gerät entfernt.

Phone-/Chat-Support mit Möglichkeit, Bildschirminhalt zu teilen

Adapter zum Anschließen eines alten Smartphones um Daten zu übertragen

Pixel-Kamera:

Elektronische Bildstabilisierung



Hardwarebeschleunigte HDR+-Bildverarbeitung



Smartburst

Spezieller Sensor-Prozessor (Wi-Fi, Cell, GPS)

Die wohl wichtigsten Features, der Pixel-Launcher und besonders der Google Assistant sind fett markiert. Wann und ob der digitale Assistent, der Google Now beerbt, auch für andere Geräte freigeschaltet wird, lässt sich nur schwer abschätzen. Es ist aber wahrscheinlich, dass Google die Funktion zumindest für einige Zeit exklusiv halten wird. Inwiefern das Tablet Google Pixel C von den Neuerungen profitiert, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Der unlimitierte Foto-Speicher für Google Drive dürfte Hobbyfotografen freuen, auch wenn die Archivierungsfunktion hier immer noch zu wünschen übrig lässt. So wird eine eventuelle Ordnerstruktur von Google Fotos beispielsweise nicht mit übernommen. Google verspricht zusätzlich einen sehr guten, immer erreichbaren Support. Doch wie gut wird dieser sein? Und vor allem: Wie wird das Vorhaben in Deutschland realisiert werden?



Die Kamera kommt ohne optischen Bildstabilisator daher, was doch etwas überraschend ist. Dafür soll sie eine sehr gute elektronische Alternative bieten. Wir sind gespannt auf erste Tests. Die weiteren Änderungen beschränken sich hauptsächlich auf kosmetische Anpassungen: Der App-Drawer besitzt nun kein eigenes Icon mehr, sondern wird dadurch geöffnet, dass man vom unteren Icon-Dock nach oben wischt. Apropos Icons: Die sind nun rund bzw. besitzen einen runden weißen Hintergrund.

