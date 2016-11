Amazon Prime Music nun mit über 2 Millionen Songs

Prime Music jetzt mit über 2 Millionen Songs Amazon lässt die virtuellen Korken knallen, so zumindest der Tenor der Pressemitteilung, die der Versand­händler anlässlich des Jubiläums von Prime Music verschickt: Der im Prime-Paket inkludierte Musik-Streaming-Service wird heute ein Jahr alt.

Während Nutzer in den USA schon seit 2014 auf den Streaming-Dienst von Amazon zugreifen können, ging der Musik-Service hierzulande erst im vergangenen Jahr an den Start. Zum Launch war das Portfolio mit mehr als einer Million Songs noch stark eingeschränkt, zum ersten Geburtstag verkündet der Konzern nun die Verfügbarkeit von über zwei Millionen Musiktiteln.

Prime Music als Inklusivleistung von Prime-Mitgliedschaft und Vergleich

Wie bereits erwähnt, ist Prime Music ein Teil von Amazon Prime und das Bezahlabo ist zwingend für die Nutzung erforderlich. Die Prime-Mitgliedschaft, die auch den kostenfreien Versand beinhaltet, kostet nach einer Gratis-Testphase von 30 Tagen jährlich 49 Euro. Rechnerisch zahlen Nutzer pro Monat etwas mehr als vier Euro.

Im Unterschied zu den Musik-Streaming-only-Diensten wie Spotify oder Apple Music ist die monatliche Gebühr also wesentlich geringer. Schließlich werden für die Premium-Mitgliedschaften bei den Mitbewerbern monatlich etwa zehn Euro fällig, wobei sich der Betrag allein auf die Nutzung des Musikangebots bezieht. Allerdings ist die Songauswahl bei den Konkurrenten auch wesentlich umfangreicher, wie ein Blick auf diese Liste zeigt:

Spotify 30 Mio. Songs

30 Mio. Songs Deezer 40 Mio. Songs

40 Mio. Songs Apple Music 30 Mio. Songs

30 Mio. Songs Groove Music 40 Mio. Songs

Um dennoch ausreichend interessant für die Nutzer zu sein, erweitert der Amazon-Dienst sein Angebot künftig um Sportberichterstattung. Ab der Bundesliga-Sasion 2017/18 können Nutzer die Partien der 1. und 2. Liga per Live-Audio-Stream verfolgen. Ein zuständiger Amazon-Mitarbeiter kommentierte im Rahmen der damaligen Bekanntgabe des Dienstes die kommenden Bundesliga-Streams wie folgt: "Amazon arbeitet kontinuierlich daran, Inhalte bereitzustellen, die Kunden begeistern".

Amazon Prime mit weiterem Dienst

Amazon baut nicht nur Prime Music aus, sondern erweitert die Prime-Mitgliedschaft um einen ganz neues Feature: Seit Anfang Oktober ist der Game-Streaming-Service Twitch in Prime enthalten. Wer sein Twitch-Konto mit der Prime-Mitgliedschaft verknüpft, kann auf exklusive Premium-Funktionen zugreifen. Wie die Verknüpfung genau funktioniert und welche Vorteile sich im Detail ergeben, können Interessenten auf einer speziellen Hilfeseite von Twitch nachlesen.

In einer weiteren Meldung hatten wir über den Start von Amazon Music Unlimited in den USA berichtet, der Streaming-Dienst soll einen wesentlich größeren Umfang an Musik-Titeln bieten und könnte auch nach Deutsch­land kommen.