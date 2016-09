Tausende Produkte mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Amazon hat seine Herbst-Angebot-Woche gestartet und bietet ab heute und noch bis einschließlich kommenden Montag, den 26. September, täglich Deals verschiedenster Art an. Tausende Produkte mit bis zu 50 Prozent Rabatt soll es entweder als für kurze Zeit verfügbare Blitzangebote oder als Tages-Angebote geben. Im Bereich Elektronik gibt es heute beispielsweise als Angebot des Tages das Samsung Galaxy Tab A (T550) zum Preis von 166 Euro. Allerdings bietet Amazon dem Kunden - anders als eigentlich versprochen - bei diesem Deal keine Preisvergleichmöglichkeit. Wir teuer das Tablet regulär bei Amazon ist, erfahren Kunden somit nicht. Andere Online-Shops bietet das Galaxy Tab A zumeist ab etwa 200 Euro an. Der Kauf bei Amazon lohnt sich also.

Bei den Blitzangeboten ist hingegen ein Preisvergleich möglich. So zeigt der Online-Händler beispielsweise für die Speicherkarte SanDisk Ultra microSDXC 64 GB neben der UVP von 19,99 Euro auch den Amazon-Preis von 17,99 Euro sowie den Blitzangebote-Preis von 15,30 Euro an. Die Ersparnis liegt hier somit bei 2,69 Euro.

Kunden sollten sich die Angebote genau ansehen und die Ersparnis prüfen. Preisvergleichsseiten im Internet sind dabei eine gute Hilfe. Denn in der Vergangenheit hat sich häufiger gezeigt, dass als Schnäppchen von Amazon angepriesene Artikel nicht immer Schnäppchen waren.