Amazon hatte erst Anfang des Monats die 2016er-Ausgabe des Fire-HD8-Tablets angekündigt, ab heute ist das Gerät verfügbar und wird an die Kunden ausgeliefert.

Im Fire HD 8 ist ein Quad-Core-Prozessor mit einer Taktung von 1,3 GHz je Kern und 1,5 GB RAM verbaut. Weiterhin sind je nach Ausstattungsvariante 16 bzw. 32 GB an Bord. Der interne Speicher lässt sich per microSD-Speicherkarte um bis zu 200 GB erweitern. Auf dem Tablet ist das Android-Derivat FireOS vorinstalliert. Apps werden daher standardmäßig aus dem App-Store von Amazon bezogen.

Preisaktion und Prime-Vorteil

Das Fire HD 8 in der 16-GB-Variante kostet regulär 119,99 Euro, alternativ lässt sich das Gerät auch mit "Spezialangebot" erwerben, dann werden nur 109,99 Euro fällig. Bei dem Spezialangebot zeigt der Versandhändler Nutzern Amazon-Offerten auf dem Sperrbildschirm an. Zudem wird das Tablet auch in einer Variante mit 32 GB Speicher für 129,99 Euro (mit Spezialangebot) bzw. 139,99 Euro (ohne Spezialangebot) offeriert. Sofern der Nutzer das Gerät mit einem Prime-Kundenkonto ersteht, wird im letzten Bestellschritt ein exklusiver Rabatt in Höhe von 20 Euro abgezogen. Im günstigsten Fall zahlen Prime-Nutzer so für das Fire HD 8 (16 GB) samt Spezialangebot nur 89,99 Euro.

