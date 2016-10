Dual-SIM-Handy samt Tablet für unter 240 Euro

Nutzer erhalten zum Smartphone ein 3G-Tablet dazu Vorbesteller des kommenden Dual-SIM-Handys V2 Viper S von Allview erhalten zusätzlich ein 3G-Tablet dazu. Der Kaufpreis: 239 Euro. Wir gehen darauf ein, wie gut das Angebot wirklich ist.

Nutzer erhalten bei der Offerte das neue Dual-SIM-Handys V2 Viper S, welches mit einem Octa-Core-Prozessor ausgestattet ist, dessen Kerne mit 1,3 GHz getaktet sind. Weiterhin sind 3 GB Arbeitsspeicher an Bord. Das 5,5 Zoll große Display des V2 Viper S löst mit Full-HD auf. Als vorinstalliertes Betriebssystem kommt Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz.

Kamera, Speicher und Akku

Beim V2 Viper S setzt der Hersteller auf eine Hauptkamera mit 16 Megapixel. Ein dreifacher LED-Blitz soll für eine natürliche Aufhellung der Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen. Für Selfies steht eine 5-Megapixel-Frontcam zur Verfügung. Die Bilder landen anschließend auf dem 32 GB großen internen Speicher, der sich per microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitern lässt. Für eine lange Laufzeit soll der 3000-mAh-Akku sorgen, Allview verspricht eine maximale Standbyzeit von fast neun Tagen.

Dual-SIM und LTE

Allview hat beim V2 Viper S Dual-SIM integriert. Dadurch können Anwender zwei SIM-Karten in einem Gerät verwenden. Ob es sich um einen Hybrid-Slot handelt oder sich zwei SIMs und eine Speicherkarte parallel verwenden lassen, haben wir bei der Pressestelle angefragt. Sobald wir eine Antwort erhalten haben, werden wir diese an dieser Stelle nachtragen. Für den schnellen Zugang zum mobilen Internet ist LTE (800/1800/2100/2600 MHz) mit bis zu 150 MBits an Bord. Alternativ kann sich der Anwender per WLAN (802.11 b/g/n) ins Netz einklinken.

Tablet als Gratis-Zugabe

Das Allview AX501Q gibt es aktionsweise als Beigabe Zum Smartphone erhalten Nutzer das Android-Tablet Allview AX501Q im Wert von 79 Euro ohne Zusatzkosten dazu. Beim AX501Q handelt es sich um ein Einsteigermodell, welches sich mit Blick auf die Spezifikationen nahezu ausschließlich fürs Web-Surfen eignet. Im Innern hat der Hersteller einen Quad-Core-Prozessor und 1 GB RAM verbaut. Das 7-Zoll-Display löst mit 1024 mal 600 Pixel auf. Android 5.1 findet auf dem 8 GB kleinen Festspeicher Platz, der sich per microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitern lässt. Zudem verfügt das Gerät über eine 3G-Funktionalität und ermöglicht so auch das mobile Surfen außerhalb eines WLAN-Hotspots.

Verfügbarkeit, Preis und Deal-Fazit

Wer das V2 Viper S über den Webshop des Herstellers für 239 Euro vorbestellt, bekommt das Tablet als kostenfreie Beigabe dazu. Die Auslieferung für das V2 Viper S soll laut Allview am 4. November 2016 starten. Doch für wen lohnt sich die Aktion? Wer sich mit technischen Daten des V2 Viper S anfreunden kann und ohnehin nach einem Billig-Tablet sucht, was ausschließlich fürs kurze Stöbern im Web verwendet wird, kann den Deal näher ins Auge fassen. Als brandheißes Schnäppchen stellt sich die Aktion allerdings nicht heraus.