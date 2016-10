Outdoor-Smartphone mit LTE & Android 6 für unter 200 Euro

Ab in die Wildnis? Mit dem E3 Jump bringt Allview ein neues LTE-Smartphone für den Outdoor-Einsatz auf den Markt. Kostenpunkt: 199 Euro.

Allview E3 Jump: Outdoor-Smartphone mit Android 6 Wer sein Smartphone häufiger in freier Wildbahn verwendet und daher auf eine robuste Verarbeitung angewiesen ist, könnte sich für das Outdoorgerät Allview E3 Jump interessieren. Wir verraten, was in dem 199 Euro teuren Modell verbaut ist.

Für die Rechenpower sorgt ein Quad-Core-Prozessor mit einer Taktung von 1 GHz je Kern. Weiterhin sind 2 GB RAM an Bord. Das 4,5 Zoll IPS-Display, welches durch Corning Gorilla Glass 3 gegen äußere Einwirkungen geschützt ist, löst mit 854 mal 480 Pixel auf. Android 6 Marshmallow ist als Betriebssystem vorinstalliert.

Kamera und Outdoor-Funktionen

Gerät verfügt über ein 4,5-Zoll-Display Als Hauptkamera kommt beim E3 Jump eine 5-Megapixel-Knipse zum Einsatz, für Selfieaufnahmen steht eine Frontcam mit 2 Megapixel bereit. Fotos landen anschließend auf einem 16 GB großen Festspeicher, der sich per microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitern lässt.

Das Allview-Smartphones ist nach Schutzklasse IP67 wasserdicht und hält es somit bis zu 30 Minuten lang unbeschadet bei einer Tiefe von einem Meter im Süßwasser aus. Die Hülle des Smartphones ist aus Gummi und Polycarbonat gefertigt. Der Deckel des Geräts wurde an acht Punkten fixiert und soll auch Stöße aushalten.

LTE und Akku

Für den Zugang zum mobilen Internet ist LTE (800/1800/2100/2600 MHz) an Bord, alternativ klinkt sich der Nutzer per WLAN ins Internet ein. Ein 3000 mAh großer Akku. Der Hersteller verspricht eine maximale Standby­zeit von etwas mehr als sechs Tagen.

Verfügbarkeit und Preis

Das E3 Jump kann zum Preis von 199 Euro über die Webseite des Herstellers bestellt werden. Als Auslieferungstermin nennt der Hersteller den 18. November 2016.

In einer speziellen Rubrik haben wir alle Berichte rund um Outdoor-Smartphones für Sie zusammengetragen.